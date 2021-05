Es ist Play-offs-Zeit!

In der easycredit BBL geht es in die heiße Phase der Saison. Nach der Hauptrunde kämpfen die acht besten Teams um den Meistertitel. (SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse)

Etwas überraschend grüßen in diesem Jahr nicht ALBA Berlin oder der FC Bayern Basketball von der Tabellenspitzen, sondern die MHP Riesen Ludwigsburg haben sich den Platz an der Sonne gesichert. (SERVICE: Tabelle der easyCredit BBL)

Zur Belohnung dürfen die Ludwigsburger die Play-offs im Viertelfinale auch beginnen. Am Mittwoch empfangen die Baden-Württemberger in der heimischen MHP Arena Brose Bamberg zum ersten Spiel der Best-of-Five-Serie. (BBL Play-offs, Viertelfinale: MHP Riesen Ludwigsburg - Brose Bamberg, Spiel 1, Mittwoch ab 19.00 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

Crailsheim will Bayern überraschen

Im zweiten Spiel des Abends empfängt der FC Bayern Basketball das Überraschungsteam aus Crailsheim. In der Saison verloren die Münchner das Heimspiel gegen die HAKRO Merlins Crailsheim 103:105. Man ist also gewarnt beim diesjährigen Viertelfinalisten der EuroLeague.

Am Donnerstag greift mit ALBA Berlin dann ein weiterer Titelfavorit in das Geschehen ein. Der Zweitplatzierte der Hauptrunde will im ersten Spiel gegen die Hamburg Towers eine gute Ausgangsbasis für die Serie legen. (BBL Play-offs, Viertelfinale: ALBA Berlin - Hamburg Towers, Spiel 1, Donnerstag ab 19.00 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

Nach der Partie in Berlin komplettieren die EWE Baskets Oldenburg und ratiopharm Ulm die erste Viertelfinal-Runde.

So können Sie die Playoffs in der easyCredit BBL LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1.de, MagentaSport

Ticker: SPORT1