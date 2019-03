Alba Berlin steht im Viertelfinale des EuroCup nach einer unnötigen Niederlage mit dem Rücken zur Wand.

Die Mannschaft von Trainer Aito Garcia Reneses verlor das erste Spiel der Serie nach dem Modus "best of three" nach zwischenzeitlich deutlicher Führung gegen den spanischen Vertreter Unicaja Malaga mit 90:91 (58:39).

Peyton Siva war in der Max-Schmeling-Halle mit 14 Punkten der erfolgreichste Werfer der Hauptstädter, die einen Blitzstart hinlegten und zwischenzeitlich 21 Punkte in Front lagen.

ALBA muss gewinnen

Dieses Polster schmolz aber bis zum 63:63 gegen Ende des dritten Viertels zusammen. In den Schlussminuten setzte sich Alba nochmals auf sechs Punkte (90:84) ab, doch auch dieser Vorsprung genügte nicht.

Am Freitag benötigt Berlin in Malaga nun einen Sieg, um die Serie offen zu halten. Das entscheidende Duell würde am 13. März in der Mercedes-Benz Arena in Berlin stattfinden.