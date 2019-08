Beachvolleyball-Star Laura Ludwig hat ihr erstes Gruppenspiel bei der Europameisterschaft in Moskau verloren.

Die Olympiasiegerin von Rio unterlag mit ihrer neuen Partnerin Margareta Kozuch dem Schweizer Duo Joana Heidrich/Anouk Verge-Depre unerwartet mit 0:2 (17:21, 13:21).

Für Ludwig/Kozuch war der erste Auftritt in der russischen Hauptstadt ein Rückschlag nach zuletzt ansteigender Form. Die Paarung hatte beim Major-Turnier in Wien das Halbfinale erreicht und damit neue Hoffnungen geweckt.

Anlaufschwierigkeiten waren zuvor bei den ersten Auftritten deutlich geworden. Bei der Heim-WM in Hamburg war das Duo bereits im Sechzehntelfinale gescheitert, beim darauf folgenden Majorturnier in Gstaad/Schweiz war schon in der Vorrunde Endstation.

Sieg für Ittlinger/Laboureur

Sandra Ittlinger und Chantal Laboureur setzten sich im deutsch-deutschen Duell mit 2:0 (21:10, 21:16) gegen das Duo Kim Behrens/Cinja Tillmann durch.

Am frühen Abend trifft das vierte Frauen-Duo des deutschen Volleyball-Verbandes (DVV), Karla Borger/Julia Sude, auf Michala Kvapilova und Michaela Kubickova aus Tschechien.