King of the Court: Kozuch scheitert

vergrößernverkleinern Magareta Kozuch und ihre Partnerin verpassten das Finale in Utrecht © Getty Images

Beim "King of the Court" in Utrecht streicht Magareta Kozuch an der Seite von Laura Ludwig vorzeitig die Segel. Das Aus kommt gegen ein niederländisches Duo.