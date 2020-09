Laura Ludwig hat sich im direkten Duell der Olympiasiegerinnen nach einem umkämpften Duell mit ihrer ehemaligen Partnerin Kira Walkenhorst durchgesetzt.

Im Viertelfinale gewann Ludwig an der Seite ihrer neuen Teamkollegin Maggie Kozuch mit 2:1 gegen Walkenhorst, die mittlerweile mit Anna-Lena Grüne ein Team bildet.

Die deutschen Beach-Meisterschaften am Samstag und Sonntag LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM

Anzeige

Gemeinsam hatten Ludwig und Walkenhorst in Rio 2016 bei den Olympischen Spielen die Gold-Medaille geholt. Als Walkenhorst eine Pause einlegte, trennten sich die Wege des Duos vom Hamburger SV.

Grüne glänzt - bei Walkenhorst schwinden die Kräfte

Im ersten Satz waren Walkenhorst und Grüne in Timmendorfer Strand am Freitag nach einem ausgeglichenen Beginn überraschend überlegen und überzeugten beim 21:13 auf ganzer Linie. Im zweiten Satz übernahmen die favorisierten Gegnerinnen zunächst das Kommando, ehe sich ein packender Schlagabtausch entwickelte. Vor allem Grüne zeigte ein starkes Spiel und war am Netz kaum zu stoppen.

Drei Matchbälle wehrten Ludwig/Kozuch ab, ehe sie sich den zweiten Durchgang mit 23:21 sicherten. Auch im entscheidenden dritten Satz ging es hoch her, doch Walkenhorst musste der intensiven Partie Tribut zollen. Auch weil die Kräfte sichtbar nachließen, behielt Ludwigs Team die Oberhand (15:11).

Die Halbfinals sowie das Endspiel steigen am Samstag live auf SPORT1. Ludwig und Kozuch treffen nun auf Cinja Tillmann und Kim Behrens. Bei den Männer werden am Samstag Achtel- und Viertelfinals ausgespielt, die drei letzten Spiele finden dann am Sonntag statt.

Die Viertelfinal-Partien der Frauen im Überblick:

Kozuch/Ludwig - Grüne Walkenhorst 2:1

Behrens/Tillmann - Borger Sude 2:0

Gernert/Ottens - Bieneck/Schneider 0:2

Ittlinger/Laboureur - Müller/Schulz 2:0