Ex-Nationalmannschaftskapitän Bastian Schweinsteiger ist zum ersten Mal Vater geworden. Wie er und seine Frau Ana Ivanovic bekannt gaben, erblickte ihr Sohn in der Nacht von Sonntag auf Montag das Licht der Welt.

"Welcome to the world our little Boy" begrüßten die stolzen Eltern ihren Sohn via Social Media.

Wegen der bevorstehenden Geburt hatte Schweinsteiger bereits am Wochenende auf das Auswärtsspiel seines Klubs Chicago Fire bei Minnesota United verzichtet. Der Ex-Münchner und die ehemalige Tennisspielerin sind bereits seit 2016 verheiratet.