Emre Can beerbt David Beckham und wirbt ab sofort für die Modefirma H&M. Für die "Selected by Emre Can"-Kollektion hat der Nationalspieler eine exklusive Auswahl an Anzügen zusammengestellt. Die Kollektion ist ab dem 8. März 2018 in allen H&M Geschäften mit Herrenabteilung in Deutschland und in anderen ausgewählten Märkten sowie online erhältlich.

"H&M gehört zu meiner Kindheit und Jugend wie kaum eine andere Marke. Wir hatten damals nicht viel Geld und trotzdem war es mir und meinen Eltern wichtig, dass wir stets gut angezogen sind. H&M wusste schon immer wie man tolle Looks kreiert und dabei nie verkleidet aussieht. Ich bin mir und meinem Stil immer treu geblieben und trage auch heute noch gerne Kleidung von H&M", so Emre Can.

Meet & Greet mit Can zu gewinnen

Fans des Mittelfeldspielers haben nun die Gelegenheit, ihrem Idol ein wenig näher zu kommen. Am 12. März stellt Can seine Kollektion in einem Geschäft von H&M in Frankfurt/Main vor. Es besteht dabei die Möglichkeit, den Liverpool-Profi bei einem Meet & Greet persönlich kennen zu lernen. Hier geht es zum Gewinnspiel

Der deutsche Fußballnationalspieler türkischer Abstammung ist in Frankfurt aufgewachsen und spielt heute für den FC Liverpool in der Premier League. Emre Can gilt als Vorbild für junge Männer, die den Wunsch haben, sich sowohl im Sport als auch persönlich zu verwirklichen.