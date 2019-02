Axel Witsel hat sich bereits ein halbes Jahr nach seinem Wechsel zu Borussia Dortmund Kultstatus erarbeitet.

Der 30-Jährige fällt beim BVB nicht nur durch starke Leistungen im zentralen Mittelfeld auf, sondern auch optisch durch seine Frisur.

Die BVB-Marketingabteilung macht sich den Kult-Afro des Belgiers nun zu Nutzen - und verkauft eine Perücke im Look Witsels.

In einem Video, das der Bundesliga-Tabellenführer über seine sozialen Kanäle geteilt hat, fährt Witsel mit dem Auto durch Dortmund und entdeckt dort jede Menge Personen mit Afro. Der Sechser wird mit der Zeit stutzig und kann seinen Augen nicht trauen - erst als ein Kleinkind vor dem Überqueren einer Straße die Haare abstreift, erkennt Witsel, dass es sich um eine Perücke in seinem eigenen Look handelt.