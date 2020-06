Rio-Weltmeister Mario Götze ist zum ersten Mal Vater geworden.

Der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund gab am Montag via Social Media bekannt, dass seine Ehefrau Ann-Kathrin bereits am Freitag einen Sohn zur Welt gebracht hat.

Wie Götze schreibt, sind sowohl Kind als auch Mutter wohlauf.

Der 28-Jährige hat auch verraten, dass ihr Sohn den ungewöhnlichen Namen "Rome" erhält.

Der Weltmeister und Final-Siegtorschütze von 2014 verlässt den BVB nach Ablauf seines Vertrags am Saisonende,