Marijana Veljovic ist berüchtigt für ihr hartes Durchgreifen. Es war Anfang des Jahres, als sich die Stuhlschiedsrichterin bei den Australian Open sogar mit Roger Federer anlegte, nachdem dieser eine Linienrichterin fluchend kritisierte - und dafür dann eine Verwarnung bekam.

Und auch Alexander Zverev las Veljovic bei dessen Match gegen Fernando Verdasco Down Under die Leviten.

Fortan war die attraktive Serbin in aller Munde, wurde gefeiert als Schiri-Queen. Auch Tennis-Beauty Eugenie Bouchard twitterte damals: "Die Schiedsrichterin in diesem Roger/Tennis-Match ist super schön."

Auch bei den US Open steht Veljovic wieder im öffentlichen Fokus - diesmal allerdings weniger schmeichelhaft hinsichtlich ihres Aussehens.

Veljovic reduziert auf Schönheits-OP

Vielmehr wird die 33-Jährige, die ihr brünettes Haar meist als streng nach hinten frisierten Pferdeschwanz trägt, in diesen Tagen wegen einer angeblichen Schönheitsoperation vielfach angefeindet.

Bereits seit Turnierbeginn in New York sieht sich Veljovic einem Shitstorm ausgesetzt, wird sie auf Social Media verhöhnt, weil sie an ihrem Gesicht kosmetische Eingriffe haben vornehmen lassen.

User behaupten, Veljovic sei kaum wiederzuerkennen und habe sich einem Facelifting unterzogen. "Marijnana Veljovic ist voller Silikon", hieß es auf Twitter gehässig in Anspielung auf ihre vollen Lippen.

Sogar TV-Kommentator lästert

Bemerkenswert: Sogar auf Eurosport wurde Veljovic mit einer Schönheitsoperation in Verbindung gebracht. Tennis-Kommentator Emre Yaziciol ließ sich wenig zurückhaltend darüber aus und meinte, die Serbin habe sich mit Botox behandeln lassen.

Auch Boris Becker ließ sich während des Matches zwischen Alexander Zverev und Pablo Carreno-Busta zu einem Kommentar hinreißen, wofür er wiederum auf Twitter beschimpft wurde. "Ich muss sagen, die Schiedsrichterin ist extrem schön. Das Auge isst mit", sagte Becker.

Veljovic Leistungen auf dem Court dagegen bleiben ein Randthema. Dabei gilt sie schon seit langem als eine der besten Tennis-Referees: Regelmäßig leitet Veljovic Herren-Spiele. 2015 wurde sie mit dem "Golden Batch" für die besten Schiedsrichter ausgezeichnet.

Seit vier Jahren ist sie bei Grand Slams im Einsatz, leitete die Damen-Finals der Australian Open 2018 und Wimbledon 2019. Auch im Fed-Cup-Finale und Davis-Cup-Endspiel trug die verheiratete Veljovic die Verantwortung.

Reagiert auf die aktuellen Anfeindungen hat die 33-Jährige bisher nicht. Spannende ist die Frage, ob sie dann womöglich genauso tough auftritt wie im Umgang mit den Stars auf dem Court.