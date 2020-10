Eugenie Bouchard hat einen neuen Freund - und dabei handelt es sich um keinen Unbekannten.

Die Tennis-Beauty soll mit Mason Rudolph von den Pittsburgh Steelers zusammen sein, wie eine dem Paar nahe stehende Quelle der Boulevard-Zeitung TMZ berichtete. Demnach sollen sich die Beiden seit Kurzem treffen - und es soll bereits ziemlich ernst geworden sein.

Tatsächlich wurde die 26-Jährige diese Woche in einem schicken Restaurant in Pittsburgh gesehen. Davon teilte sie auch ein Foto auf Instagram mit der Bildunterschrift "Pitt stop". Der 25-jährige Mason - der sich vermutlich auf der anderen Seite der Kamera befand - markierte den Schnappschuss mit einem Like.

Im April war der Quarterback in L.A. noch mit "Bachelor"-Star Hannah Ann Sluss gesehen worden. Die Beziehung scheint nun hinter dem NFL-Star zu liegen.

Bouchard twitterte erst vor ein paar Monaten, dass "die Quarantäne mit einem Freund viel mehr Spaß machen würde". Nun hat der Tennis-Star wohl sein Glück gefunden.