Max Hopp hat beim German Darts Grand Prix in München das Achtelfinale erreicht. Der "Maximiser" setzte sich in der 2. Runde am Sonntag mit 6:4 gegen Mervyn King durch.

Am Vortag hatte der 21-jährige bereits mit einem Sieg gegen den Österreicher Rowby-John Rodriguez für einen perfekten Auftakt vor heimischer Kulisse gesorgt.

In der Runde der letzten 16 trifft Hopp nun entweder auf Mensur Suljovic oder Danny Noppert.

Für eine Überraschung sorgte derweil Luke Humphries. Der 23 Jahre alte PDC-Neuling aus England besiegte Premier-League-Teilnehmer Gerwyn Price überraschend deutlich mit 6:1. Im Achtelfinale winkt nun ein Duell mit Weltmeister Rob Cross, sollte sich dieser am Abend gegen Jonny Clayton durchsetzen.

Auch für Simon Whitlock war in der zweiten Runde Endstation. Gegen Keegan Brown kassierte er eine 4:6-Niederlage.

Die Ergebnisse im Überblick:

Nachmittagssession:

Gerwyn Price - Luke Humphries 1:6

Dave Chisnall - Darren Webster 5:6

Kim Huybrechts - Steve West 3:6

Mervyn King - Max Hopp 4:6

Kyle Anderson - Alan Tabern 5:6

Simon Whitlock - Keegan Brown 4:6

Alan Norris - Toni Alcinas 6:1

Daryl Gurney - Ryan Meikle 6:3

Abendsession:

Joe Cullen - Yordi Meeuwisse

Ian White - Stephen Bunting

Jelle Klaasen - James Wade

Michael Smith - Chris Dobey

Peter Wright - Josh Payne

Mensur Suljovic - Danny Noppert

Michael van Gerwen - Steve Lennon

Rob Cross - Jonny Clayton