Ehemaliger Darts-Weltmeister trotzt Horror-Schmerzen

Michael Smith hat sich beim neunten Players-Championship-Turnier in Hildesheim durchgequält und am Montagabend den ersten Turniersieg seit fast zwölf Monaten gefeiert.

Mit einem 8:6 im Finale gegen Ryan Joyce holte der „Bully Boy“ den Tagessieg und wurde damit zum neunten Sieger im neunten Event der Meisterschaft. In einem Interview mit der PDC verriet er nach dem Finale, dass er dabei nur mit Schmerzmitteln spielen konnte.

Ehemaliger Darts-Weltmeister leidet an Gicht

Smith litt bereits seit mehreren Tagen mit einem Gichtschub am Fuß, einer Stoffwechselerkrankung, die dazu führen kann, dass sich Gelenke stark entzünden. „Ich brauchte mehr Schmerzmittel, damit ich mich beim Wurf wenigstens anlehnen kann“, sagte er. Doch statt einem Nachteil sah er darin eher einen Vorteil für sich: „Ich war ein bisschen traurig für meine Gegner, ich hatte das Gefühl, dass sie Mitleid mit mir hatten“.

Order of Merit: Darts Weltrangliste

Order of Merit: Darts Weltrangliste

Checkout: Der Darts-Podcast powered by SPORT1

Checkout: Der Darts-Podcast powered by SPORT1

Smith: Durststrecke beendet

Einen Titelgewinn hatte der 33-jährige Engländer lange nicht mehr, weswegen er sich besonders über den Erfolg in Hildesheim freute: „Endlich habe ich wieder ein Turnier gewonnen. Darüber bin ich sehr glücklich. Ein Average von 88 im Finale ist nicht gut, aber es ist mein erster Titel seit fast 12 Monaten“, sagt er.

Bereits am Dienstag steht die zehnte und finale Ausgabe der Players Championship an. Am Wochenende reisen die Darts-Spieler dann nach Kiel, um die NEO.bet Baltic Sea Darts Open zu spielen. SPORT1 übertragt das Turnier live im TV, im Stream und auf Youtube.