Grandioser Start für Gabriel Clemens am dritten Spieltag der BILD Superleague Darts Germany: Der 34-Jährige warf in der ersten Runde der Veranstaltung in Kreuztal-Krombach gegen Marvin Wehder einen Neun-Darter.

Am Ende setzte sich der 34-Jährige souverän und deutlich mit 6:2 gegen seinen Konkurrenten durch. Neben dem perfekten Spiel gelangen ihm insgesamt sieben 180er und ein Average von 104,5 Punkten pro Aufnahme.

In der nächsten Partie musste sich Clemens dann Martin Schindler mit 1:6 geschlagen geben.

In der Bild Superleague Darts Germany treten 16 deutsche Spitzenspieler an fünf Spieltagen gegeneinander an und spielen schließlich im großen Finale um einen Startplatz für die Darts WM 2019.

SPORT1 überträgt die Finalveranstaltung aus dem Maritim Hotel Düsseldorf am 18. November LIVE im TV.

Kurios: Clemens hatte erst vor zwei Tagen bei Diamond Dart Cup im E-Dart einen 9-Darter geworfen.