Am 18. November ist es soweit. Im Maritim Hotel Düsseldorf steigt das Finale der BILD Superleague Darts Germany.

Die besten deutschen Profis kämpfen dabei um ein Ticket für die Darts-Weltmeisterschaft 2019 im Londoner Ally Pally.

Welche Spieler um das WM-Ticket spielen dürfen, entscheidet sich bereits zuvor. An fünf Spieltagen werden die ursprünglich 16 Teilnehmer auf die Hälfte reduziert.

Jeder spielt gegen jeden

Die besten acht Spieler, die über die Rangliste noch nicht qualifiziert sind, spielen beim großen Finale in Düsseldorf. Dabei geht es nicht nur um das begehrte Ticket für den Alexandra Palace, sondern auch um ein Gesamtpreisgeld von 12.000 Euro.

Tickets für das Finale der BILD Superleague Darts Germany gibt es HIER.

An allen fünf Spieltagen muss jeder gegen jeden antreten. Gespielt wird im Modus "Best of 11 Legs". Neben den Siegen fließt auch die Leg-Differenz in die Gesamtwertung ein.

Diese Spieler sind dabei:

Kevin Münch

Dragutin Horvat

Rene Berndt

Rene Eidams

Nico Kurz

Robert Marijanovic

Maik Langendorf

Stefan Stoyke

Martin Schindler

Sascha Stein

Nico Blum

Manfred Bilderl

Michael Hurtz

Gabriel Clemens

Max Hopp

Marvin Wehder