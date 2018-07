Das World Matchplay (21. bis 29. Juli LIVE im TV auf SPORT1 und im Livestream auf SPORT1) ist nach der Weltmeisterschaft das prestigeträchtigste Turnier der PDC und findet traditionell im englischen Blackpool statt.

Erstmals geht es dabei um die mit 500.000 Pfund dotierte "Phil Taylor Trophy". Diese wurde in Anlehnung an Rekordgewinner Phil Taylor in diesem Jahr umbenannt.

Mit Max Hopp tritt erstmals in der Geschichte des Turniers auch ein Deutscher ans Oche. Er trifft in der ersten Runde auf Ian White.

SPORT1 hat alle Informationen zum World Matchplay.

Wo findet das World Matchplay statt?

Das World Matchplay findet traditionell im englischen Blackpool statt. Im Hotel Winter Gardens im Emperess Ballrom. Dort steigt das Turnier seit 1994.

Wer nimmt am World Matchplay teil?

Die 32 Teilnehmer beim World Matchplay qualifizieren sich einerseits über die PDC Order of Merit, wo die Top 16 teilnahmeberechtigt ist. Außerdem können sich 16 weitere Spieler über die PDC Pro Tour Order of Merit für das Turnier qualifizieren. Durch gute Ergebnisse auf den European Tour Events kann man sich für das prestigeträchtige Event qualifizieren. Max Hopp qualifizierte sich durch seinen Sieg beim Event in Saarbrücken und weitere Erfolge auf der European Tour über die Pro-Tour-Rangliste das Turnier.

Wer sind die Favoriten beim World Matchplay?

Eines steht bereits fest: Nach dem Rücktritt von Phil Taylor wird es einen neuen Titelträger geben. "The Power" setzte sich im Vorjahr im Finale gegen Peter Wright durch. Neben dem an Nummer eins gesetzten Michael van Gerwen zählen sicherlich auch Weltmeister Rob Cross, der Schotte Gary Anderson und der niederländische Routinier Raymond van Barneveld zum Kreis der potenziellen Titelträger.

Der Spielplan des World Matchplay im Überblick:

1. Runde (best of 19 Legs):

21. Juli (20 Uhr):

Adrian Lewis – James Wilson

Dave Chisnall – Keegan Brown

Michael van Gerwen – Jeffrey de Zwaan

Michael Smith – Jonny Clayton

22. Juli (14 Uhr/20.30 Uhr):

Darren Webster – Stevie Lennon

Ian White – Max Hopp

Gerwyn Price – Joe Cullen

Daryl Gurney – Steve West

Mensur Suljovic – Steve Beaton

Gary Anderson – Stephen Bunting

Rob Cross – Mervyn King

Raymond van Barneveld – Kyle Anderson

23. Juli (20 Uhr):

Kim Huybrechts – John Henderson

Simon Whitlock – Richard North

James Wade – Jermaine Wattimena

Peter Wright – Jelle Klaasen

Achtelfinale (24./25. Juli, best of 21 Legs)

Viertelfinale (26./27. Juli, best of 31 Legs)

Halbfinale (28. Juli, best of 33 Legs)

Finale (29. Juli, best of 35 Legs)

Wer überträgt das World Matchplay LIVE im TV?

SPORT1 überträgt täglich die Partien des World Matchplay LIVE im TV und im LIVESTREAM. Außerdem gibt es die Highlights jeder Partie als Video-Zusammenfassung auf SPORT1.de