Was für ein Auftakt!

Beim Darts World Matchplay in Blackpool (21. bis 29. Juli LIVE im TV auf SPORT1 und im Livestream auf SPORT1) sicherte sich Mensur Suljovic das erste Final-Ticket. Gegen den Engländer Peter Wright lieferte sich der 46-Jährige einen richtigen Thriller.

Beide schenkten sich im ersten Halbfinal nichts. "Snakebite" Wright kam zunächst besser in die Partie und ging mit 3:1 in Führung. Doch sein österreichischer Kontrahent schlug zurück und breakte zum 4:3.

Im Anschluss-Leg glich Vorjahres-Finalist Wright wieder aus, aber hatte dann zunehmend das Nachsehen. Es entwickelte sich eine enge Partie, in welcher der Weltranglisten-Zweite Suljovic zwar ständig auf den Fersen war, aber nicht mehr in Führung gehen sollte.

Beim Stand von 10:10 drehte Suljovic endgültig auf. Die folgenden vier Legs gingen allesamt an die Nummer sechs der Welt. Am Ende setzte sich "The Gentle" Suljovic mit 17:13 durch und steht damit zum ersten Mal im Finale beim Darts World Matchplay Open.

Im zweiten Halbfinale trifft Jeffrey de Zwaan auf Gary Anderson (Spielplan und Ergebnisse des World Matchplay 2018).

Die Halbfinal-Ergebnisse im Überblick (Best of 17 Legs):

Peter Wright - Mensur Suljovic 13:17

Jeffrey de Zwaan - Gary Anderson