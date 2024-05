Darts: Drama um Clemens! Deutsche Stars scheitern vorzeitig

In der Wunderino Arena in Kiel musste sich Clemens am Freitagabend dem Belgier Andy Baetens knapp mit 5:6 geschlagen geben. Wie eng das Match war, zeigten auch die Averages der beiden Kontrahenten: Während Baetens auf 95,33 Punkte kam, lag Clemens bei 94,06.

Darts: Zwei deutsche Qualifikanten jubeln

Zum Abschluss des Tages trifft Shootingstar Luke Littler auf Nijman Wessel. Am Samstag greift dann auch Ricardo Pietreczko als gesetzter Spieler in das Geschehen in Kiel ein. „Pikachu“ trifft am Nachmittag im deutsch-deutschen Duell auf Hilger.