Jeffrey de Zwaan ist als erster Spieler ins Halbfinale des World Matchplays (21. bis 29. Juli LIVE im TV auf SPORT1 und im Livestream auf SPORT1) eingezogen. Der Niederländer gewann seine Viertelfinale-Partie gegen Dave Chisnall mit 16:8. (Spielplan und Ergebnisse des World Matchplay 2018)

Einmal mehr sorge der Favoritenschreck, der auf seinem Weg in die Runde der letzten acht Michael van Gerwen und Adrian Lewis ausgeschaltet hatte, für das erste Highlight des Abends. Mit einem Highfinish von 127 Punkten beendete er das dritte Leg zum 1:2 aus seiner Sicht.

In der Folge entwickelte sich ein eng umkämpftes Match, in dem sich die Spieler gegenseitig zur absoluten Höchstleistung trieben. Zwischenzeitlich hatten beide einen 3-Dart-Average von über 104 Punkte.

Die SPORT1 Darts-App mit Livestreams, Liveticker und Spielerprofilen zum World Matchplay - jetzt für iOS, Android und Amazon herunterladen)

Im 15. Leg konnte de Zwaan das erste Mal in Führung gehen und baute diese innerhalb kürzester Zeit auf 13:7 aus. Chizzy fand in dieser Zeit überhaupt nicht mehr zu seinem Spiel und musste tatenlos zusehen, wie sich der 22-Jährige drei Breaks in Serie schnappte und somit für die Vorentscheidung sorgte.

Mit seinem ersten Match-Dart auf die Doppel-20 entschied die Nummer 68 der Welt das Match und feierte damit den größten Erfolg seiner Karriere.

In der zweiten Partie des Abends trifft der zweimalige Weltmeister Gary Anderson auf den Engländer Joe Cullen.

Die Viertelfinal-Ergebnisse im Überblick (Best of 31 Legs):

Jeffrey de Zwaan (Niederlande) - Dave Chisnall (England) 16:8

Joe Cullen - Gary Anderson (Schottland)