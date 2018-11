Michael van Gerwen hat den World Grand Prix in Dublin gewonnene. Im Finale setzte sich der Weltranglistenerste mit 5:2 gegen Peter Wright durch.

Die ersten vier Sätze gingen abwechselnd an jeweils einer der beiden Finalisten. Dabei hatte Wright, der im Halbfinale nach einem Wahnsinns-Comeback Mensur Suljovic ausgeschaltet hatte, weitaus weniger Mühe. Er gab insgesamt nur ein Leg ab, van Gerwen deren vier.

Auch der fünfte Satz war hart umkämpft. Erst im entscheidenden fünften Leg konnte sich van Gerwen diesen dann sichern. In Folge schaltete der Niederländer einen Gang höher und legte mit fünf gewonnenen Legs in Serie den Grundstein zu seinem vierten Sieg beim World Grand Prix nach 2012, 2014 und 2016. Rekordsieger in Dublin ist Phil Taylor mit elf Erfolgen.

"Ich musste heute hart kämpfen, um zu gewinnen. Meine Anerkennung an Peter, er hat es mir sehr schwer gemacht", sagte MvG nach dem Finale.

Beim einzigen Turnier, bei dem jedes Leg mit einem Doppel begonnen und beendet werden muss, reichte ihm eine durchschnittliche Leistung zum Sieg. Sein Drei-Dart-Average lag bei 88,85 Punkten, die Doppelquote bei 39 Prozent. In beiden Kategorien wies "Snakebite" die besseren Werte (91,61/48,15) auf - zu seinem ersten Turniersieg im Citywest Hotel reichte es dennoch nicht.