Am Samstag ist es endlich wieder soweit, in der Civic Hall in Wolverhampton beginnt der Grand Slam of Darts und SPORT1 überträgt LIVE (Grand Slam of Darts, Samstag ab 16 Uhr LIVE im TV auf SPORT1).

Zum zwölften Mal steigt das Turnier, bei dem sowohl Spieler der PDC als auch der BDO teilnehmen dürfen. Für die Darts-Profis ist es der letzte große Härtetest vor der WM, die am 13. Dezember beginnt (LIVE im TV auf SPORT1). Der Sieger des Grand Slam darf sich dabei über mehr als 125.000 Euro Preisgeld freuen.

Welche deutschen Spieler sind in diesem Jahr vertreten, wer sind die Favoriten, was wird im TV gezeigt?

SPORT1 hat alle wichtigen Infos zum Grand Slam of Darts.

Der Modus des Grand Slam of Darts

Die 32 Teilnehmer wurden in acht Gruppen mit je vier Spielern gelost. Über fünf Tage spielt innerhalb einer Gruppe jeder gegen jeden im Modus Best-of-9-Legs.

Die zwei besten jeder Gruppe erreichen die K.O.-Phase, die mit dem Achtelfinale (Modus Best-of-19-Legs) beginnt. Ab dem Viertelfinale (ab Freitag, den 16. November) wird im Modus Best-of-31-Legs gespielt, es müssen also mindestens 16 Legs gewonnen werden, um die nächste Runde zu erreichen. Das Finale steigt am Sonntag, den 18. November um 20 Uhr.

Die Besonderheit des Turniers besteht darin, dass sowohl Spieler der PDC als auch Spieler der BDO teilnehmen können. Zudem ist es das einzige PDC-Einzelturnier, bei dem in Gruppen gespielt wird.

Die Teilnehmer

Acht gesetzte PDC-Spieler: Michael van Gerwen, Peter Wright, Rob Cross, Gary Anderson, James Wade, Mensur Suljovic, Simon Whitlock, Michael Smith

16 PDC-Qualifikanten: Gerwyn Price, Ian White, Raymond van Barneveld, Jonny Clayton, Stephen Bunting, Max Hopp, Dimitri van den Bergh, Keegan Brown, Mark Webster, Martin Schindler, Josh Payne, Krzysztof Ratajski, Andrew Gilding, Ryan Searle, Joe Murnan, Steve Hine

Acht BDO-Qualifikanten: Glen Durrant, Mark McGeeney, Jim Williams, Wesley Harms, Michael Unterbuchner, Scott Mitchell, Gary Robson, Adam Smith-Neale

Max Hopp bekommt es in seiner Gruppe mit Peter "Snakebite" Wright, Josh Payne und Jim Williams zu tun. Martin Schindler muss gegen Mensur Suljovic, Stephen Bunting und Scott Mitchell spielen. Auf Michael Unterbuchner warten Gary Anderson, Ian White und Steve Hine. (Spielplan des Grand Slam of Darts)

Grand Slam of Darts: Die Favoriten

Trotz seiner leicht schwächelnden Form bei den letzten Turnieren zählt Superstar Michael van Gerwen zu den absoluten Topfavoriten. Der Niederländer konnte den Grand Slam in den letzten drei Jahren jeweils für sich entscheiden. "An ihm führt kein Weg vorbei, in wichtigen Phasen wird er garantiert wieder angreifen", ist sich Martin Schindler im exklusiven SPORT1-Interview sicher. (BILD Superleague Darts Germany: 18. November, ab 13 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

Zudem muss man Gary Anderson und Peter Wright immer auf dem Schirm haben. Kein Geheimtipp ist indes James Wade. Der Brite gewann zuletzt die World Series of Darts und das European Championship.

Chancen der Deutschen

Die Leistungen von Max Hopp in der letzten Zeit lassen durchaus hoffen, dass er es auch beim Grand Slam weit bringen kann. "Max hat durchaus eine Chance, seine Gruppe zu überstehen. Er hat eine sehr gute European Darts Championship gespielt", so Schindler.

Bei Landsmann Unterbuchner weiß der 22-Jährige dagegen nicht so genau, wohin die Reise geht. "Er hat schon Erfahrungen gesammelt, aber die Gegner sind keine Leichten. Er hat eine Chance, aber es hängt davon ab, wie er sich selbst präsentieren kann."

Schindler selbst hat sich das Viertelfinale zum Ziel gesetzt. Ab dann würde er sich "zufrieden geben".

Die Sendezeiten des Grand Slam of Darts im Überblick:

