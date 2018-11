Beim Grand Slam of Darts sind die Viertelfinal-Partien in vollem Gange. Als erster Spieler hat sich am Abend Mensur Suljovic ein Halbfinal-Ticket gesichert. Der Österreicher setzte sich im Best-of-31-Modus gegen Dimitri van den Bergh mit 16:9 durch.

In Wolverhampton beeindruckte Suljovic mit einem 167er-Highfinish, zudem gelang dem Österreicher ganze sechs Mal die Höchstpunktzahl 180. Dimitri van den Bergh, der im Achtelfinale noch mit einem 9-Darter geglänzt hatte, konnte nicht an seine Leistung aus der Vorrunde anknüpfen. (DATENCENTER: Der Spielplan des Grand Slam of Darts)

Eine Doppelquote von weniger als 43 Prozent reicht nicht, um Suljovic ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Während sich der Österreicher mit einem schnellen Start die ersten Legs sicherte, kam der Belgier erst nach und nach ins Rollen. Mitte der Begegnung konnte Van den Bergh einige Legs in Folge gewinnen, richtig eng wurde es dennoch nicht.

In der zweiten Partie des Abends trifft Simon Whitlock auf Gerwyn Price.

Die Spiele am Freitag

Mensur Suljovic - Dimitri van den Bergh

Simon Whitlock - Gerwyn Price