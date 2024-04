Tuchel verblüfft: "Wenn sich die Leute wünschen, dass ich dableibe..."

Turbulente Wochen beim FC Bayern! Vor dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (Sa., 15.30 Uhr im LIVETICKER) stellte sich Trainer Thomas Tuchel den Fragen der Journalisten.

Der Cheftrainer zeigte sich erfreut über eine Petition, die Fans vor Kurzem mit dem Ziel starteten, Tuchel im Amt zu belassen. Über den heiß diskutierten Nachfolge-Kandidaten Ralf Rangnick wollte er sich hingegen nicht äußern.

Mehr Auskunft gab er dafür zur Personallage vor der Partie gegen die SGE: Fehlen werden Serge Gnabry und Leroy Sané. Zudem steht ein Einsatz von Dayot Upamecano auf der Kippe. Die PK zum Nachlesen im SPORT1-Ticker.

+++ Rangnick „nicht mein Thema“

„Das [die Frage nach Ragnick] ist der krachmachende Nachbar um drei Uhr nachts, wenn wir ehrlich sind. Da nehme ich mir die Freiheit, meine Kopfhörer auf noise cancelling zu stellen und das zu ignorieren. Das Thema wird mir nicht für morgen und nicht für Dienstag helfen. Und es ist nicht mein Thema.“

+++ Tuchel über das anstehende Spiel gegen Real Madrid +++

„Wir haben Real Madrid natürlich schon ein paar Mal gesehen und auch mit unseren Analysten angeschaut. Man sieht die großen Torchancen bei ihnen nicht immer kommen. Es ist höchste individuelle Qualität gepaart mit höchster Umschaltwucht. (...) Sie liegen [im Clásico] mit 1:2 zurück und sind in der Lage, sofort eine Antwort zu geben. Das Siegtor lag jetzt nicht in der Luft und fällt dann auf so spektakuläre Art und Weise und das scheint so natürlich zu sein. Deshalb sind sie in Turnierform extrem gefährlich und immer in der Lage, eine Runde weiterzukommen und das Turnier zu gewinnen, weil sie auch schwierige Momente aushalten.“

+++ Tuchel auf SPORT1-Nachfrage über seine gute Laune +++

„Ich habe gut geschlafen und einen guten Kaffee gehabt. Ich hatte einen guten Morgen. Das reicht (schmunzelt).“

 00:22 FC Bayern: Gut gelaunter Thomas Tuchel erhält Kompliment von Reporter

+++ Kane bringt „das volle Paket“ +++

„Seine Torbilanz ist herausragend. Er hat das volle Paket - nicht nur Tore, er ist ein toller Teamplayer, ein Anführer. Er ist ein ruhiger, freundlicher Mensch. Es ungewöhnlich, ihn in einer ausländischen Liga zu sehen. Wir sind sehr froh, ihn hier zu haben und hoffentlich verhilft er uns zu noch mehr Punkten.“

+++ Dier hat „Erwartungen übertroffen“ ++

„Ich bin extrem zufrieden mit ihm [Eric Dier]. Er hat die Erwartungen absolut übertroffen und aus seiner Situation das Maximum gemacht. Es war ein extrem wichtiges Puzzleteil, weil er durch seine Persönlichkeit und seine Fähigkeit, lautstark zu organisieren, etwas mitbringt, was wir so nicht unbedingt hatten und das uns viel Stabilität gibt, weil er den Nebenmännern viel hilft. Er ist ein sehr guter Spieler und hat die Situation vom ersten Moment mit großer Lust angenommen und bekommt gerade verdientermaßen die Belohnung dafür.“

+++ Hinspiel-Niederlage „noch präsent“ +++

„Das [Hinspiel] war eine Niederlage, die extrem wehtut. Das ist natürlich jetzt präsent in der Vorbereitung. Da sind ein paar Bilder dabei, die man sich nicht gerne nochmal anschaut. Das [die Hinspiel-Niederlage] ist natürlich noch präsent. Wir wissen nicht genau, was sie machen. Sie spielen in sehr unterschiedlichen Grundordnungen und sind sehr lösungsorientiert auf das, was sie vom Gegner erwarten. Sie haben enorm Geschwindigkeit im Offensivbereich. Es ist sehr schwer, sie im Kontern zu erwischen, weil sie sehr fleißig sind im defensiven Umschalten und auch im eigenen Umschaltspiel. Das haben wir schmerzhaft erfahren. Wir müssen die einfachen Ballverluste auf ein Minimum reduzieren, ohne dabei langweilig zu werden. Das ist dann wiederum für Dienstag eine gute Übung, denn sonst werden wir die Strafe dafür bezahlen.“

+++ Tuchel über die aktuelle Lage +++

„Es ist nicht nur die laute Straße, wir haben ja auch noch ein paar Nachbarn, die Krach machen. Entweder wir lassen uns ablenken und engagieren uns bei allem, was auf uns einprasselt oder wir machen die Ohrstöpsel rein und lernen für die Prüfung, die morgen ansteht. Wir werden die Mannschaft komplett unverändert auf morgen vorbereiten. (...) Die Trainingswoche war sehr gut, die Energie ist gut. Das Level ist sehr hoch. Man hat gemerkt, dass uns die beiden Spiele gegen Arsenal enorm viel Selbstvertrauen gegeben haben. (...) Ich nehme die Mannschaft so wahr, dass sie bereit sind, morgen nachzulegen.“

 02:48 Tuchel: "Wenn ich meinen Kaffee hole, sagen die Leute: Alles Gute für Dienstag!"

+++ Musiala „immer ein Schlüsselspieler“ +++

„Musiala ist immer ein absoluter Schlüsselspieler, ganz egal, gegen wen wir spielen. Er wird morgen beginnen und er wird schmerzfrei beginnen. Ein dickes Kompliment an die Physios, die haben alles richtig gemacht. Er ist komplett schmerzfrei und gut trainiert.“

+++ Man müsse vor Champions League „keine Märchen erzählen“ +++

„Ich glaube nicht, dass wir etwas üben können, weil Frankfurt natürlich ganz anders spielt. Du kannst die Standardsituationen nicht üben, weil du sie dann verrätst. Der Spielaufbau findet gegen eine komplett andere Mannschaft statt. Beim Angriffsverhalten wird man auch ganz andere Räume vorfinden als am Dienstag. (...) Wir brauchen uns nicht das Märchen erzählen, dass wir morgen zu 100 Prozent nur an Frankfurt denken. Wir werden zu 100 Prozent da sein, aber das wird immer auch ein Hintergrundgeräusch sein. Das ist wie an einer laut befahrenen Straße. Das ist dann einfach irgendwann eine Entscheidung, die Wohnung trotzdem gut zu finden oder sich permanent daran zu stören. Das wird die Kunst sein, die Ablenkung zu akzeptieren und trotzdem den Fokus zu haben, morgen eine Topleistung zu bringen.“

+++ Cheftrainer bei Personalupdate mit mutiger Ansage +++

„Upa ist leider vorgestern mit dem Knöchel umgeknickt im Training und wird fraglich sein für morgen. Da müssen wir jetzt einfach abwarten. Bei Serge [Gnabry] reicht es für Dienstag. Serge wird am Dienstag spielen und treffen. Da werden wir dann sehen, ob er beginnt oder reinkommt, aber er wird am Dienstag ein Tor machen. Bei Leroy müssen wir Tag für Tag abwarten, ob es für Dienstag reicht. Das wird ein Wettlauf. Er trainiert auf dem Platz, aber es ist noch Individualtraining. Da kann ich keine seriöse Prognose abgeben.“

 00:51 Diesem Bayern-Star prophezeit Tuchel ein Tor gegen Real

+++ Tuchel über die Petition der Fans +++

„Auch wenn das Thema für mich in dem Fall ein erfreuliches ist, wenn sich die Leute wünschen, dass ich dableibe, ist es kein Thema, dass Priorität haben darf. Es kann jetzt in den nächsten elf Tagen um nichts anderes gehen als um Fußball und das Ziel, das wir alle erreichen können. Zum einen, in der Bundesliga weiter Punkte zu sammeln und zum anderen, ins Finale [der Champions League] einzuziehen. Für alles andere gibt es jetzt keine Kapazität. Ich erlaube mir das auch selber nicht, mich davon jetzt beeinflussen zu lassen. Ich weiß, dass es gerade viele Themen. Das sind vielleicht Kartenanfragen, das nächste ist dann die Trainerdiskussion... Ich will es nicht als Entschuldigung oder Ablenkung akzeptieren. Wir sind im vollen Fokus, es zählt jeder Tag.“

+++ Reagiert Tuchel auf die Rangnick-Berichte? +++

Auch der Frage, wer seine Nachfolge im Sommer antritt, dürfte der Ex-Chelsea-Coach erneut gegenüberstehen. Mit Ralf Rangnick laufen die Verhandlungen, Fans der Bayern starteten vor Kurzem allerdings eine Petition und forderten den Verbleib Tuchels anstelle eines Engagements des österreichischen Nationaltrainers...

+++ Wie geht es beim FC Bayern mit Sané weiter? +++

Von Interesse dürfte vor der Partie gegen die Eintracht die Personalsituation des Rekordmeisters sein. Fraglich scheint vor allem der Einsatz von Leroy Sané, der nach wie vor mit Leistenproblemen kämpft. Wie es um seine Comeback-Pläne steht, dürfte der Cheftrainer heute aufklären.

+++ Herzlich willkommen +++