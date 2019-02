Am dritten Spieltag der Premier League Darts kam es gleich zu mehreren Topspielen in der "3Arena" in der irischen Hauptstadt Dublin. (Die Premier League Darts donnerstags auf SPORT1 und im LIVESTREAM)

Weltmeister Michael van Gerwen bestätigte gegen Rob Cross seine starke Leistung. Weit weniger eindeutig war die Partie zwischen Gerwyn Price und James Wade. (SERVICE: Der komplette Spielplan der Premier League Darts)

Price kämpft sich zurück - starkes Finish von Wade

Der aktuell Weltranglisten-Siebte Gerwyn Price führte schnell mit 2:0 gegen den zwei Plätze dahinter stehenden James Wade, der die Ruhe behielt und sich eine 5:2-Führung erkämpfte.

Der 33-jährige Price bewies Moral und zeigte eine starke Aufholjagd. Letztlich sorgte James Wade mit einem starken Finish und einem Checkout von 129 zum 6:6.

Lennon überrascht anfangs gegen Wright

Wer hätte das gedacht? Peter Wright tat sich erstaunlich schwer. Steve Lennon führte schnell mit 3:0, von Peter Wright kamen erst einmal wenig starke Pfeile.

Doch Snakebite behielt einen kühlen Kopf und wurde präzise, schnell stand es 3:3 - und Wright ging in Führung. 4:3. Lennon, die Nummer 37 der Welt, kam noch einmal auf ein 5:6 heran, ehe Wrightdas siebte Leg für sich entschied. Das höchste Checkout behielt mit 105 dennoch Steve Lennon.

Rob Cross sieht kein Land gegen MvG

Der amtierende Weltmeister legte bombenstark vor. Schnell führte Michael van Gerwen mit 3:0 Legs, während seinem Gegner Rob Cross die Nervosität anzumerken war. Insgesamt 13 Mal warf er mehr als 100 Punkte.

Beim Weltranglistenzweiten Cross lief hingegen gar nichts zusammen. Zwei Legs konnte er letztlich noch für sich entscheiden, ehe MvG den Sack zumachte. 7:2 war der Endstand.

Der 3. Spieltag der Premier League Darts im Überblick:

Gerwyn Price - James Wade 6:6

Steve Lennon - Peter Wright 5:7

Michael van Gerwen - Rob Cross 7:2

Michael Smith - Daryl Gurney

Mensur Suljovic - Raymond van Barneveld