Bei der 17. Ausgabe der UK Open im Butlins Minehead Resort gab es direkt am ersten Spieltag schon eine handfeste Sensation. Michael van Gerwen scheiterte sensationell bei seinem ersten Auftritt mit 6:10 an Mervyn King. Dieser Fauxpas unterläuft ihm nun schon im zweiten Jahr in Folge. Im Vorjahr unterlag er in seinem ersten Match seinem Landsmann Jeffrey de Zwaan.

Vor allem seine ungewohnte Nervenschwäche beim Checkout wurde "Mighty Mike" heute zum Verhägnis. Beim Stand von 2:5 verpasste der Niederländer sechs Mal das Double zum Checkout.

Zweite Niederlage in Folge für van Gerwen

Damit muss der Favorit auf den Titel trotz seines überragenden Saisonstarts weiter seit 2016 auf einen Erfolg bei den UK Open warten. Doch ein bisschen hatte sich der Misserfolg schon angedeutet. Am Donnerstag musste er gegen James Wade seine erste Niederlage in der Premier League of Darts hinnehmen.

Aber van Gerwen befindet sich in guter Gesellschaft. Neben dem dreimaligen PDC-Weltmeister musste auch Gary Anderson bereits in Runde vier seinen Hut nehmen. Mit Steve Beaton lieferte er sich ein enges Match, in dem der Schotte am Ende mit 8:10 den Kürzeren zog.

Gutes Abschneiden der Deutschen

Fünf Deutsche gingen bei den UK Open an den Start. Zwar mussten Robert Marijanovic (3:6 gegen Davy van Baelen) und Christian Bunse (4:6 gegen John Michael) schon früh die Segel streichen.

Aber Gabriel Clemens, Max Hopp und Martin Schindler haben den ersten Tag der UK Open unbeschadet überstanden.

Hopp und Clemens überzeugten dabei mit Top-Leistungen. Der "Maximiser" gab sich gegen Geert Nentjes (NED) überhaupt keine Blöße und feierte einen souveränen 10:3-Erfolg. Mit dem gleichen Ergebnis setzte sich auch Clemens gegen Benito van de Pas (NED) durch. Bereits in der Runde davor wußte der Mann aus Saarlouis im Duell mit dem Österreicher Zoran Lerchbacher zu überzeugen (6:2).

Für Schindler dürften die Erfolge heute ebenfalls Balsam für die Seele sein. Nach zuletzt einigen frühen Niederlagen konnte sich "The Wall" endlich mal wieder belohnen und den zweiten Turniertag erreichen. Nach einem 6:4 zum Auftakt gegen Marijanovic-Bezwinger van Baelen, wußte er auch gegen Adam Hunt zu überzeugen (10:7).

Die Spiele des ersten Turniertags im Überlick:

Freitag, 12 Uhr, 1.Runde/2. Runde/3. Runde (Best of 11 Legs):

Luke Humphries - Vincent van der Voort 6:1

Toni Alcinas - Nathan Aspinall 3:6

Ricky Evans - Justicia 6:5

Dimitri Van den Bergh - Shepherd 6:0

Mickey Mansell - Danny Noppert 6:1

James Richardson - Steve Lennon 0:6

Krzysztof Ratajski - Baker 6:4

Devon Petersen - Hughes 2:6

Gabriel Clemens (Deutschland) - Zoran Lerchbacher 6:2

Chris Dobey - Luke Woodhouse 4:6

Mark Webster - Stevenson 3:6

Carlin - Durrant 6:2

Richard North - Ronny Huybrechts 6:5

Ryan Joyce - Owen 6:3

Josh Payne - Bain 6:3

Robinson - Duijvenbode 6:4

William O'Connor - Dudbridge 6:5

Jeffrey de Zwaan - Robbe 6:2

Christian Kist - Boulton 6:4

Kamphuis - Taylor 3:6

Martin Schindler (Deutschland) - Van Baelen 6:4

Brendan Dolan - Huckvale 6:2

Keegan Brown - Derry 6:5

R. Smith - Meeuwisse 6:3

Ron Meulenkamp - Hunt 5:6

Justin Pipe - Nentjes 0:6

Alan Tabern - Murnan 4:6

Rasztovits - Hudson 2:6

Ryan Searle - Edgar 6:3

Jan Dekker - Ward 6:4

Robert Thornton - Monk 5:6

Killington - Razma 4:6

Freitag, 20 Uhr, 4. Runde (Best of 19 Legs):

Chisnall - Humphries 10:8

Cullen - Price 6:10

Henderson - Smith 5:10

Hudson - Huybrechts 3:10

Klaasen - Razma 4:10

O'Connor - Brown 4:10

Reyes - Joyce 10:2

Woodhouse - Carlin 10:7

Aspinall - Kist 10:9

Cross - Webster 10:4

Murnan - Ratajski 4:10

Norris - Smith 5:10

Payne - Anderson 10:2

Schindler (Deutschland) - Hunt 10:7

van Gerwen - King 6:10

Wilson - Wade 1:10

Beaton - Anderson 10:8

Bunting - Lennon 6:10

Clayton - Monk 10:3

de Zwaan - Wattimena 2:10

Dolan - North 4:10

Evans - van den Bergh 5:10

Hughes - White 10:5

van Barneveld - Stevenson 7:10

Dekker - Whitlock 3:10

Gurney - Robinson 10:1

Lewis A. - Lewis J. 9:10

Mansell - Taylor 10:9

Nentjes - Hopp (Deutschland) 3:10

Searle - West 4:10

Suljovic - Wright 10:8

van de Pas - Clemens (Deutschland) 3:10