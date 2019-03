Gary Anderson ist zurück. Bei den UK Open 2019 tritt der Titelverteidiger nach zweimonatiger Verletzungspause wieder an.

Der Flying Scotsman musste wegen seinen starken Rückenproblemen zuletzt auch die Premier League absagen. In Minehead kehrt er nun zurück. Bis Sonntag kämpfen 160 Spieler um den Titel bei einem der traditionsreichsten Major-Turniere der PDC.

Das Besondere am "FA Cup of Darts" ist das aus dem Fußball bekannte Konzept ohne Setzliste. Jede Runde des Events wird neu ausgelost, so dass bereits in Runde 4 - dann steigen die Topspieler ein - die ganz großen Namen aufeinandertreffen können. Bei der 17. austragung gibt es allerdings einige Neuerungen.

Neues Format bei den UK Open

Zum ersten Mal habe alle 128 Inhaber einer Tour-Karte ein automatisches Startrecht, dazu kommen Qualifikanten, die sich theoretisch von Pub-Level in das Hauptfeld spielen können. Hier ging 2016 der Stern von Rob Cross auf. Als Amateur-Qualifikant erreichte er sensationell die vierte Runde und scheiterte an Michael van Gerwen, ein Jahr später kam er ins Achtelfinale, ehe er sich einige Monate später zum Weltmeister 2018 krönte.

"Wir sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, den Wert einer PDC Tour Card zu erhöhen und das ist eine wichtige und aufregende Entwicklung für die Spieler", begründete PDC Generaldirektor Matthew Porter die Reform.

Außerdem wartet bei der kommenden Ausgabe ein Rekordpreisgeld von insgesamt 450.000 Pfund auf die besten 96 Teilnehmer. Alleine der Sieger kassiert dabei 100.000 Pfund.

Hopp führt deutsches Quintett an

Aufgrund der Aufstockung des Starterfeldes sind 2019 gleich fünf Deutsche am Start. Neben dem für die dritte Runde gesetzten Max Hopp. Neben der deutschen Nummer eins sind auch Martin Schindler, Gabriel Clemens, Robert Marijanovic und Christian Bunse dabei.

Topfavorit ist natürlich Weltmeister Michael van Gerwen. Rekordgewinner des seit 2003 ausgetragenen Turniers ist der mittlerweile zurückgetretene Phil Taylor (England) mit fünf Siegen. Das Turnier wird auf acht Bühnen gleichzeitig ausgetragen.

Der Spielplan Der UK Open im Überblick

Freitag, 12.45 Uhr, 1.Runde/2. Runde/3. Runde (Best of 11 Legs):

Luke Humphries - Vincent van der Voort

Toni Alcinas - Nathan Aspinall

Ricky Evans - Justicia/Thoburn/Dennant

Dimitri Van den Bergh - Shepherd/Worsley/Brooks

Mickey Mansell - Danny Noppert

James Richardson - Steve Lennon

Krzysztof Ratajski - Baker/Harrington

Devon Petersen - Portela/Bates/Hughes/Rydz

Gabriel Clemens (Deutschland) - Zoran Lerchbacher

Chris Dobey - Beveridge/Woodhouse

Mark Webster - Stevenson/Gray/McFarlane

Christian Bunse (Deutschland)/Carlin/Michael - Durrant/Day/Kuivenhoven

Richard North - Ronny Huybrechts

Ryan Joyce - Owen/Kantele/Lacey

Josh Payne - Newton/Menzies/Atkins/Bain

Cullen/Robinson/Sousa/Raman - Duijvenbode/Clark/Zonneveld

William O'Connor - Dudbridge/Wilson

Jeffrey de Zwaan - Fox/Jenkins/Robbe

Christian Kist - Collins/Rodriguez/Boulton

Jones/Kamphuis - Taylor/Labanauskas/Burness

Martin Schindler (Deutschland) - Robert Marijanovic (Deutschland)/Baelen

Brendan Dolan - Newell/Huckvale/Barilli

Keegan Brown - Derry/Budgen/Meer/Dootson

Murschell/R. Smith - Kanik/Wilkinson/Meeuwisse

Ron Meulenkamp - Harris/Davey/Hunt

Justin Pipe - Nentjes/Evans/Cole/Barnard

Alan Tabern - Murnan/Frost/Meikle

Lynn/Rasztovits/Whitehead/Burgoine - Hudson/Goldie

Freitag, 20 Uhr, 4. Runde (Best of 19 Legs):

Samstag, 14 Uhr, 5. Runde (Best of 19 Legs):

Samstag, 20.15 Uhr, Achtelfinale (Best of 19 Legs):

Sonntag, 14 Uhr, Viertelfinale (Best of 19 Legs):

Sonntag, 20 Uhr, Halbfinale (Best of 21 Legs):

Sonntag, ca. 22 Uhr, Finale (Best of 21 Legs):

So können Sie die UK Open LIVE verfolgen:

TV: -

Stream: DAZN

Ticker: -