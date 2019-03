Rob Cross lässt Altmeister Raymond van Barneveld keine Chance und gewinnt deutlich mit 7:3. Zwar konnte der Niederländer nach einem schnellen 0:2-Rückstand noch zurückkommen und zum 2:2 ausgleichen. Damit hatte "Barney" dann aber auch sein Pulver verschossen.

Zwar hatte er mit 33% eine knapp bessere Checkout-Quote als Cross (30%), aber mit lediglich 91 Punkten im Schnitt konnte er mit dem Engländer nicht mithalten (101).

Damit steht Cross nun insgesamt bei vier Siegen nach sechs Spieltagen und mischt ganz oben in der Tabelle mit. Van Barneveld hingegen wartet immer noch auf sein erstes Erfolgserlebnis. (SERVICE: Die Tabelle der Premier League Darts im SPORT1-Datencenter)

Suljovic überrscht gegen Wade

Mensur Suljovic sorgt am 6. Spieltag der Premier League Darts in Nottingham für die erste kleine Überraschung. Gegen James Wade gelingt dem Österreicher ein 7:3-Erfolg. Dabei begannen beide Spieler etwas nervös. In den ersten fünf Legs gab es bereits drei Breaks. Aber Suljovic zeigte sich konstanter in seiner Punktausbeute. Mit starken 101 Punkten im Schnitt lag er vor Wade (97).

Dazu überzeugte er mit einer guten 50%-Quote im Checkout, während Wade an diesem Abend in dieser Disziplin schwächelte. Gerade einmal drei von elf Chechkouts konnte er erfolgreich gestalten.

"The Gentle" hat damit nun nach sechs Spieltagen eine ausgeglichene Bilanz von je zwei Siegen, Niederlagen und Unentschieden. Wade hingegen verpasste die Chance, Rob Cross an der Tabellenspitze weiter unter Druck zu setzen. (SERVICE: Die Tabelle der Premier League Darts im SPORT1-Datencenter)

Smith stark gegen Aspinall

Im ersten Match in Nottingham zeigte Michael Smith sein ganzes Können. Bereits im ersten Leg sorgte Smith für ein Break und zeigte damit schon früh, wer in diesem Match das Kommando übernehmen würde. Mit 4:0 marschierte der Engländer davon, bevor Aspinall überhaupt das erste Mal aufs Scoreboard kam.

Aber das war nur noch Ergebniskorrektur. An dem klaren 7:2-Erfolg des "Bully Boy" bestand zu keiner Zeit Zweifel. Damit steht Smith nun bei zwei Siegen in der Liga, steckt aber immer noch im Tabellenkeller fest.

Die Spiele im Überblick:

Aspinall - Smith 2:7

Wade - Suljovic 3:7

Cross - van Barneveld 7:3

Price - van Gerwen

Wright - Gurney