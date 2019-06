Topfavorit England ist mit einem Sieg in den World Cup of Darts gestartet.

Rob Cross und Michael Smith setzten sich bei der Team-WM in Hamburg souverän mit 5:1 gegen die Philippinen durch. Gegen ihre international unbekannten Gegner Lourence Ilagan und Noel Malicdem hatten die beiden Weltklasse-Spieler zu keiner Zeit Probleme - der Drei-Darts-Average von 91,5 Punkten lässt jedoch noch einige Luft nach oben.

In der nächsten Runde geht es am Samstag gegen Nachbar Irland, das sich zuvor ebenfalls mit 5:1 gegen Griechenland durchgesetzt hatte.

Deutlich mehr Probleme hatte Österreich. Topspieler Mensur Suljovic und Zoran Lerchbacher waren gegen Russland bereits 1:3 hinten, drehten dann jedoch auf und gewannen vier Legs in Folge. Am Samstag geht es für Team Austria gegen die USA.

England ist beim World Cup an Position eins vor Schottland gesetzt. Die Niederlande setzen neben Weltmeister Michael van Gerwen auf Neuling Jermaine Wattimena, der Raymond van Barneveld ersetzt. Der Routinier ist für eine Teilnahme in der Weltrangliste zu weit abgerutscht. Oranje, mit bislang vier Triumphen einziger Turniersieger neben England (ebenfalls vier Erfolge), trifft im letzten Match am Freitag auf Spanien.

Das deutsche Team aus Max Hopp und Martin Schindler hatte am Donnerstag mit 5:1 gegen Ungarn gewonnen und trifft nun auf Belgien.

Die 1. Runde im Überblick:

Freitag, 7. Juni ab 19 Uhr:

China (Zong/Liu) - USA (Young/Puleo) 1:5

Italien (Micheletti/Tomassetti) - Kanada (Murschell/Long) 3:5

Polen (Ratajski/Kanik) - Tschechien (Jirkal/Sedlacek) 5:2

Irland (Lennon/O'Connor) - Griechenland (Michael/Symeonidis) 5:1

England (Cross/M. Smith) - Philippinen (Ilagan/Malicdem) 5:1

Österreich (Suljovic/Lerchbacher) - Russland (Koltsov/Kadochnikov) 5:3

Australien (Whitlock/K. Anderson) - Finnland (Kantele/Viljanen)

Niederlande (van Gerwen/Wattimena) - Spanien (Reyes/Alcinas)

Donnerstag, 6. Juni:

Gibraltar (Parody/Lopez) - Japan (Asada/Muramatsu) 4:5

Nordirland (Gurney/Dolan) - Südafrika (Petersen/Bouwers) 4:5

Neuseeland (Harris/Puha) - Litauen (Labanauskas/Barauskas) 5:1

Belgien (K. Huybrechts/van den Bergh) - Hongkong (Lam/Leung) 5:1

Brasilien (Portela/Valle) - Schweden (Nilsson/Caris) 1:5

Wales (Price/Clayton) - Singapur (Lim P./Lim H.) 3:5

Ungarn (Szekely/Vegso) - Deutschland (Hopp/Schindler) 1:5

Schottland (G. Anderson/Wright) - Dänemark (Laursen/Heinsoe) 5:0