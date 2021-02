Gabriel Clemens hat am zweiten Tag der PDC Super Series eine bittere Pleite kassiert.

Der aktuell beste deutsche Darts-Profi unterlag in der 2. Runde des Players Championship 2 in Milton Keynes Rusty-Jake Rodriguez mit 5:6 in Legs.

Dabei hatte der "German Giant" gegen den jungen Österreicher noch mit 5:1 in Führung gelegen, brachte danach jedoch keinen Pfeil mehr im richtigen Doppel unter. Beim ersten Turnier der neuen Pro-Tour-Saison am Freitag hatte der WM-Achtelfinalist noch die Runde der letzten Acht erreicht.

Schindler schlägt Cross und Chisnall

Besser lief es am Freitag für einen anderen Deutschen. Martin Schindler schlug nacheinander Ex-Weltmeister Rob Cross (6:3), Lorenzo Pronk (6:5), und Dave Chisnall (6:4), ehe er sich im Achtelfinale dem Griechen John Michael mit 4:6 geschlagen geben musste.

Steffen Siepmann verlor in Runde zwei mit 3:6 gegen Vincent van der Voort aus den Niederlanden. Für Michael Unterbuchner (5:6 gegen Damon Heta) und Max Hopp (5:6 gegen Ian White) war bereits zum Auftakt Schluss.

Florian Hempel und Robert Marijanovic, die sich erst im Februar in der Q-School ihre Tour Cards gesichert hatten, waren an den ersten beiden Tagen der Super Series nicht am Start. (Alles Wichtige zum Darts)

Lewis wirft Neun-Darter

Nach Michael Smith am Vortag schaffte am Freitag ein weiterer Spieler das perfekte Leg. Der zweimalige Weltmeister Adrian Lewis spielte bei der 5:6-Niederlage gegen Jeff Smith in der 2. Runde einen Neun-Darter.

Für die beiden letzten Weltmeister war erneut früh Endstation. Peter Wright verlor im schottischen Duell 2:6 gegen den PDC-Debütanten Alan Soutar, Gerwyn Price unterlag Aron Beeney 5:6.

Raymond van Barneveld feierte zumindest einen ersten Erfolg nach seiner Rückkehr auf die Tour. Der Niederländer gewann zunächst 6:5 gegen Ryan Murray, ehe er in der 2. Runde mit 5:6 gegen Danny Noppert 2. Runde den Kürzeren zog.

