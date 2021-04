Darts-Fans kehren in die Arenen zurück: Wie der Weltverband PDC am Freitag mitteilte, wird der letzte Spielblock der Premier League Darts (24. bis 28. Mai) in der Marshall Arena in Milton Keynes vor Zuschauern gespielt.

Bis zu 1000 Fans sind zugelassen, es ist das erste Darts-Event in diesem Jahr, das vor Zuschauern stattfindet. (alle Spieltage der Unibet Premier League of Darts 2021 LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und im LIVETICKER)

Dennoch gelten weiterhin strenge Sicherheitsvorkehrungen. Die Fans sitzen mit Abstand an Tischen, sie müssen Masken tragen und bekommen Essen und Trinken am Platz serviert.

Zudem werden die Zuschauer im Vorfeld auf das Corona-Virus getestet. (Spielplan und Ergebnisse der Darts Premier League)