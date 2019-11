Mikuru Suzuki schrammt an der Sensation vorbei!

Zum Auftakt in den Grand Slam of Darts bringt die Japanerin den Titelverteidiger Gerwyn Price mächtig ins Schwitzen. Erst nach viel Zittern kann sich der Waliser mit 5:3 durchsetzen. (Alle Infos zum Grand Slam of Darts)

Bereits im ersten Leg musste Price kämpfen, um seinen Anwurf zu behalten. Mit etwas mehr Glück und besseren Nerven hätte Suzuki dort bereits das erste Break holen können.

Anzeige

Aber im Laufe des Matchs wirkte sie immer sicherer und sorgte im zweiten Leg auch für die ersten 180 des Duells. Es entwickelte sich ein Hin und Her, bei dem beide Seiten ihre Anwürfe durchbrachten, aber auch imemr wieder in Gefahr gerieten, ein Break zu kassieren.

Die Darts-WM 2020 im Alexandra Palace ab dem 13. Dezember LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream

Beim Stand von 4:3 für Price kassierte die Nummer 2 der BDO-Damen-Rangliste dann aber das entscheidende Break. Am Ende entschied der etwas höhere Dreier-Average zugunsten von Price (88,21:84,24). Bei der Checkout-Quote lag Suzuki sogar knapp vorne, hatte mit drei von elf erfolgreichen Doubles aber ebenfalls eine unterirdische Quote, die von Price allerdings mit fünf von 20 sogar noch unterboten wurde.

O'Connor feiert Auftaktsieg

Im ersten Spiel der Abendsession holt sich William O'Connor seinen ersten Sieg. Gegen Darren Webster wirft sich der Ire mit 5:3 zum Erfolg.

SPORT1 DARTS ADVENTSKALENDER 2019 - Das Geschenk für jeden Darts-Begeisterten - HIER SICHERN | ANZEIGE

Nach einem etwas nervösen Auftakt beider Spieler, der in zwei Breaks in den ersten beiden Legs mündete, erarbeitete sich O'Connor zunehmend Vorteile. Allein seine drei 180 zeigen, auf welcher Seite die höhere Qualität beheimatet war. Allerdings zahlte sich diese erst im achten Leg aus.

Dort holte sich der 33-Jährige das entscheidende Break und brachte dies dann bei eigenem Anwurf nach Hause. Dabei schrammte er mit 98,87 nur knapp an einem Dreier-Average über 100 vorbei.