Martin Schindler verlassen die Nerven!

Was für eine bittere Niederlage, die sich "The Wall" in seinem zweiten Match eingefangen hat. Gegen Glen Durrant muss er sich mit 4:5 geschlagen geben.

Dabei hatte er den BDO-Weltmeister der letzten drei Jahre bereits am Rande der Niederlage. Beim Stand von 3:2 nahm er dem Engländer das Break ab und konnte bei eigenem Anwurf das Duell für sich entscheiden.

Anzeige

Aber trotz Matchdarts konnte er das Spiel nicht zu Ende bringen. so machte er dem "Duzza" die Tür wieder auf. Der hatte seine Nerven aber ebenfalls nicht komplett unter Kontrolle und vergab seinerseits mehrere Matchdarts im Entscheidungsleg. Aber Schindler konnte diese Möglichkeiten nicht mehr nutzen.

Die Darts-WM 2020 im Alexandra Palace ab dem 13. Dezember LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream

Dennoch machte Durrant dem Deutschen nach dem Match ein Kompliment. "Michael war heute der bessere Spieler. Es ist nicht leicht, bei so einer Veranstaltung zu spielen. Da habe ich heute meine ganze Erfahrung einsetzen müssen. Aber das Spiel war eindeutig zu eng, um damit zufrieden zu sein."

Ashton mit zweiter Pleite

Für Lisa Ashton läuft das Grand Slam of Darts nicht wie erhofft. Nach der 2:5-Pleite zum Auftakt gegen Rob Cross, muss sich "The Lancashire Rose" auch Jamie Hughes mit 1:5 geschlagen geben.

Direkt ihre ersten beiden Anwürfe musste sie abgeben und geriet damit schnell mit 0:3 in Rückstand. Das Break zum 1:3 war dann ein kleiner Hoffnungsschimmer, den "Yozza" aber im Keim erstickte.

Insgesamt konnte sie dem guten Average von 94,42 Punkten des Engländers lediglich 86,80 eigene Punkte entgegensetzen. Das war am Ende zu wenig.

Nopperst siegt im Duell der Verlierer

Für Danny Noppert und Wayne Warren hieß es nach ihren Auftaktniederlagen 'Verlieren verboten'! Aber diesen Vorstatz konnte heute nur Noppert umsetzen. Der Niederländer überrollte den Engländer regelrecht mit 5:1.

Dabei klingt das Ergebnis allerdings deutlicher, als es war. In jedem Leg waren beide Spieler im Checkout-Bereich. Aber gerade bei eigenem Anwurf wackelten Warren heute immer wieder die Nerven, weswegen er seinem Kontrahenten regelmäßig die Checkout-Möglichkeit servierte.

Der ließ sich auch nicht lange bieten und nahm die Chancen dankbar an.

ANZEIGE: Jetzt das Starterset sichern – hier geht es zum SPORT1-Darts-Shop

Damit hat Noppert im dritten Gruppenspiel noch die Chance aufs Weiterkommen, für Warren ist der Grand Slam of Darts nach drei Spielen beendet.

Dolan vermeidet Fehlstart

Im ersten Spiel der Gruppe G musste sich Brendan Dolan noch mit 1:5 dem Deutschen Gabriel Clemens geschlagen geben. Im zweiten Match verpasste er Richard Veenstra das gleiche Ergebnis.

Schon beim Dreier-Average hatte der Nordire mit über zehn Punkten die Nae vorne. Seine große Stärke waren heute aber die Checkouts. Die Hälfte seiner Möglichkeiten konnte "The History Maker" nutzen, während Veenstra bei vier Versuchen lediglich ein Mal erfolgreich war.

Damit hat sich Dolan in seiner Gruppe noch die Aufstiegschance erhalten, für den Niederländer ist das letzte Spiel gegen Clemens bereits unbedeutend.

Alle Spiele der Nachmittagssession

Brendan Dolan - Richard Veenstra 5:1

Danny Noppert - Wayne Warren 5:1

Jamie Hughes - Lisa Ashton 5:1

Martin Schindler - Glen Durrant 4:5

Daryl Gurney - Gabriel Clemens

Peter Wright - Ryan Harrington

Michael Smith - Nathan Aspinall

Rob Cross - Dave Chisnall