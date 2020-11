Trotz Zählproblemen ins Finale!

Jose de Sousa hat sich seinen Traum erfüllt und steht beim Grand Slam of Darts zum ersten Mal in seiner Karriere in einem Major-Finale. Im ersten Halbfinale des Abends bezwang er den Australier Simon Whitlock mit 16:12.

"Es ist ein spezielles Gefühl. Es ist mein erstes Finale bei einem Major. Es ist einfach nur großartig", war er nach dem Spiel hin und weg von seinem Erfolg.

Dabei sah es anfangs nicht nach einem klaren Sieg des Portugiesen aus, der sich im Viertelfinale bereits gegen Michael Smith durchgesetzt hatte. Aber "The Wizard" startete stark, nahm de Sousa direkt im ersten Leg den Anwurf ab und zog schnell auf 2:0 davon.

Dazu knüpfte der Australier nahtlos an seine 180er-Gala aus dem Viertelfinale an und zauberte auch an diesem Abend gleich wieder mehrere perfekte Darts in die Scheibe.

Zählfehler und Whitlocks Doppel-Problem

Aber "The Special One" blieb dran und kam immer besser in das Match. Beim Stand von 4:6 schlug dann seine Stunde. Zwar musste er im elften Leg einen Bouncer hinnehmen, holte sich aber den Durchgang und nutzte im zwölften Leg ein Geschenk Whitlocks. Der verpasste einen 96-Checkout und de Sousa sagte Danke. In der Folge zog er sogar auf 8:6 davon.

Beim Stand von 8:8 wurde es dann nochmal brenzlig. Der Portugiese hatte ein Checkout 126, verzählte sich aber und ging auf ein 136er Checkout. Als Whitlock diesen Fehler aber nicht ausnutzen konnte, schien das der emotionale Knackpunkt in diesem Match zu sein.

De Sousa zog auf 10:8 davon und baute diesen Vorsprung kontinuierlich aus. Der Tiefpunkt Whitlocks waren wahrscheinlich die drei verpassten Doppel-20 zum möglichen 12:14. Aber statt zu verkürzen holte sich de Sousa das Leg und konnte so bei eigenem Anwurf den Sack zumachen.

De Sousa mit zittrigem Ende

Am Ende zeigte der Portugiese aber nochmal Nerven. Im 27. Leg verpasste er gleich drei Matchdarts. Nach dem Bull wollte gleich zweimal die Doppel-10 nicht fallen. Aber im folgenden Leg machte er es besser und entschied das Match mit einem 32er Checkout.

Für Simon Whitlock war es ein bitterer Abend. Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr scheidet er nach einem Sieg gegen Michael van Gerwen in einem Turnier aus. Dabei hat er mit einem Dreier-Average von 97,92 Punkten und zwölf 180ern eine starke Leistung abgerufen. De Sousa (97,53 Punkte und acht 180er) war lediglich in der Checkout-Quote mit 41 Pozent besser als der Australier (36 Prozent). Das sollte schlussendlich aber entscheidend sein.

Sein Gegner im Finale am Dienstag wird im zweiten Halbfinale zwischen James Wade und Dimitri Van den Bergh ausgespielt.

Halbfinals (First to 16 Legs):

Simon Whitlock - Jose de Sousa 12:16

James Wade - Dimitri van den Bergh