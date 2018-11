Für das Darts-Event des Jahres hat SPORT1 ein besonderes Highlight parat.

In der Grugahalle in Essen steigt vom 27. Dezember bis 1. Januar ein spektakuläres Public Viewing zur PDC Darts-WM. Die größte Party im Pott, präsentiert von TAS Emotional Marketing in Kooperation mit SPORT1, bietet Darts-Fans alles was das Herz begehrt.

Besucher erwarten Live-Übertragungen der Finalrunden-Begegnungen aus dem legendären Ally Pally auf einer rund 112 Quadratmeter großen Leinwand und ein buntes Rahmenprogramm. Das Event findet jeweils zur Abend-Session statt, Einlass ist 90 Minuten vorher. Insgesamt finden pro Spieltag bis zu 6.000 Fans Platz im "deutschen Ally Pally".

ANZEIGE: Tickets für das große Public Viewing in Essen gibt es HIER

Buntes Rahmenprogramm beim Public Viewing

Die Public-Viewing-Events in der Grugahalle beginnen mit den Begegnungen der 3. Runde am 27. Dezember 2018 und enden mit dem Finale am 1. Januar 2019.

In Essen wird ein buntes und vielfältiges Programm für beste Stimmung im Innenraum und auf den Rängen sorgen. An jedem Event-Tag wird ein bekannter deutscher Darts-Spieler anwesend sein, um mit den tausenden Fans zu feiern und gegen begeisterte Fans in einer "Beat the Pro"-Challenge anzutreten. Hier haben Besucher die Chance, gegen ihr Idol Pfeile auf die Scheibe zu werfen.

Außerdem wird es Auftritte verschiedener Künstler geben, die den Fans einheizen und die Grugahalle zum Beben bringen. Auch preisgekrönte Kostümwettbewerbe gehören bei Darts-Events zum festen Programm. Hier sind der Fantasie kaum Grenzen gesetzt und alle Fans dürfen sich nach Herzenslust verkleiden.

Kampf ums WM-Ticket: Das sind die acht Superleague-Teilnehmer

ANZEIGE: Hier gibt's Tickets für das Finale der BILD Superleague Darts Germany

Walk-On-Girls werden einer der Hingucker sein und an den Merchandise-Ständen können sich die Sportbegeisterten noch mit zahlreichen Utensilien eindecken, um lautstark Stimmung zu machen.

SPORT1 wird im Rahmen der Liveübertragungen der Darts-WM mehrmals täglich nach Essen schalten und die Stimmung aus der Grugahalle einfangen. Zudem ist am 2. Januar ab 23.45 Uhr eine Reportage über das Public Viewing im Free-TV auf SPORT1 zu sehen.

Die Tickets für das Darts-WM 2019 Public Viewing in der Essener Grugahalle sind ausschließlich online über das Ticketportal darts-essen.eventbrite.com oder am jeweiligen Veranstaltungstag an der Abendkasse erhältlich und kosten zwischen 12,- € (Tribünenbereich) und 20,- € (Innenraum), inklusive Vorverkaufsgebühren.

So begleitet SPORT1 die Darts-WM

Bereits seit 2004 ist die Darts-WM bei SPORT1 zu Hause. In diesem Jahr überträgt der Sender damit bereits zum 15. Mal in Folge das Pfeile-Spektakel aus London im Free-TV und präsentiert die umfangreichste Berichterstattung, die es bislang im deutschen TV gegeben hat: Insgesamt stehen im Free-TV über 110 Livestunden auf dem Programm.

Außerdem zeigt SPORT1 regelmäßig ausführliche Highlight-Zusammenfassungen, auch an den spielfreien Tagen. Damit können sich die Fans auf 20 Tage Darts-WM-Berichterstattung am Stück freuen. Bei der vergangenen WM haben die Einschaltquoten neue Maßstäbe gesetzt: Vom Auftakt bis zum Finale verfolgten im Schnitt 550.000 Zuschauer die Liveübertragungen – so viele wie nie zuvor.

Dazu verzeichnete SPORT1 Rekord-Marktanteile von 2,4 Prozent bei den Gesamt-Zuschauern (Z3+) und 4,8 Prozent in der Kernzielgruppe M14-59. Auch das Finale stellte mit dem Durchschnittswert von 2,14 Millionen Zuschauern und dem Spitzenwert von 2,73 Millionen Zuschauern neue Rekorde auf.