FC Bayern enthüllt neues Heim-Trikot für die kommende Saison

Wie der FCB in seiner Mitteilung verkündet hat, ist es in drei verschiedenen Rottönen gehalten, die die Identität, Emotion und die Dramatik des Spiels darstellen sollen.

Das steckt hinter dem neuen Bayern-Trikot

Trikot in Rot - aber Fans schimpfen trotzdem

„Ein Stadion in Rot, eine Mannschaft in Rot-Weiß! Trikotexperimente beenden - Zusagen einhalten!“, war beim Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid vergangene Woche in großen roten Buchstaben auf einem Banner in der Südkurve zu lesen.