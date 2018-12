Rowby-John Rodriguez hat die dritte Runde der Darts-WM 2019 (täglich LIVE im TV auf SPORT1) knapp verpasst.

Der Weltranglisten-68. unterlag dem Spanier Cristo Reyes trotz 2:0-Führung knapp mit 2:3 und verpasste damit ein Duell mit dem amtierenden Weltmeister Rob Cross.

In den ersten 20 Legs entwickelte sich ein Break-Festival, lediglich dreimal konnte der eigene Anwurf durchgebracht werden. Nach dem zwischenzeitlichen 0:2-Satzrückstand drehte Reyes auf und siegte verdient.

Rodriguez hatte sich in der 1. Runde gegen Ricky Evans durchgesetzt, der Weltranglisten-31. war dann eine Nummer zu groß. Beide Profis spielten einen schwachen Average (90 zu 85 Punkte für Reyes), der Spanier erwies sich aber beim Auschecken als eiskalt (Doppelquote 50 zu 24 Prozent).

Am Abend will es Landsmann Mensur Suljovic besser machen und die dritte Runde erreichen. Der an Nr. 7 gesetzte "Gentle" ist gegen Ryan Searle aus England klarer Favorit.

Außerdem steigt Ex-Weltmeister Adrian Lewis ins Turnier ein, der "Jackpot" trifft auf Ted Evetts.

Donnerstag, 20. Dezember

Nachmittagssession

13.30 Uhr: Jermaine Wattimena - Michael Barnard 3:0

Ca. 14.30 Uhr: Alan Norris - Steve Lennon 3:2

Ca. 15.30 Uhr: Stephen Bunting - Luke Humphries 1:3

Ca. 16.30 Uhr: Steve Beaton - Chris Dobey 0:3

Abendsession (ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

20 Uhr: Cristo Reyes - Rowby-John Rodriguez 3:2

Ca. 21 Uhr: Mervyn King - Jan Dekker im LIVETICKER

Ca. 22 Uhr: Adrian Lewis - Ted Evetts im LIVETICKER

Ca. 23 Uhr: Mensur Suljovic - Ryan Searle im LIVETICKER