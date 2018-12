Ron Meulenkamp hat sich bei der 26. Darts-WM der PDC das Zweitrunden-Duell gegen Michael Smith gesichert (täglich LIVE im TV auf SPORT1).

Der Niederländer setzte sich dank einer furiosen Aufholjagd am Mittwochabend mit 3:2 gegen Diogo Portela aus Brasilien durch. Nach einer enormen Leistungssteigerung drehte "The Bomb" einen 0:2-Satzrückstand noch in einen Sieg.

Meulenkamp legte bei seinem Sieg einen Average von 94 Punkten hin, obwohl er in Satz 1 mit 86 Punkten deutlich unter seinen Möglichkeiten geblieben war. Der "Braziliant" kam durchschnittlich auf nicht weniger starke 92 Punkte je Aufnahme.

Nachdem die 30-jährige Meulenkamp 2015 und 2017 jeweils ein Erstrunden-Aus gegen Mark Webster und Mensur Suljovic hatte hinnehmen müssen, geht es bei seiner dritten WM-Teilnahme erstmals eine Runde weiter.

In Runde zwei wartet die Nummer 10 der Welt, "Bully Boy" Smith, der vergangene Saison vor allem mit seinem Finaleinzug in der Premier League Darts auf sich aufmerksam machte.

Erster WM-Sieg für Steve Lennon

Darts-Youngster Steve Lennon gelang zum Auftakt der Abendsession zum ersten Mal in seiner Karriere der Einzug in die zweite Runde einer Weltmeisterschaft.

Der erst 25 Jahre alte Ire setzte sich im Londoner "Ally Pally" souverän und unaufgeregt mit 3:0 gegen James "The Bull" Bailey aus Australien durch.

Für Lennon, einer der wenigen Spieler ohne einen Darts-Nicknamen, ist es nach dem Erstrundenaus gegen Michael "Bully Boy" Smith im vergangenen Jahr der erste Einzug in Runde zwei einer Weltmeisterschaft.

Lennon sicherte sich Durchgang eins vor allem dank seiner hervorragenden Doppelquote von 100 Prozent. Im zweiten Satz glänzte der Ire dann mit einem 112er Finish und schraubte seinen Drei-Darts-Average ordentlich nach oben, brauchte dennoch sieben Set-Darts, um die 2:0-Führung einzutüten.

Bailey, dem im gesamten Match keine einzige 180 gelang, wurde seine schlechte Checkout-Quote zum Verhängnis. Auch in Satz drei konnte der 49-Jährige seinem Gegner nichts entgegensetzen. Lennon bestreitet sein Zweitrundenmatch am Donnerstag in der Nachmittagssession gegen den Engländer Alan Norris (Nr. 25 der PDC-Weltrangliste).

Spielplan der Darts-WM 2019:

Dienstag, 18. Dezember:

Abendsession (ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

Steve Lennon - James Bailey - LIVETICKER

Ron Meulenkamp - Diogo Portela - LIVETICKER

Dimitri Van den Bergh - Chuck Puleo - LIVETICKER

Daryl Gurney - Ross Smith (2. Runde) - LIVETICKER

Nachmittagssession

Robert Thornton - Daniel Larsson - 1:3

Ricky Evans - Rowby-John Rodriguez - 1:3

Krzysztof Ratajski - Seigo Asada - 2:3

Darren Webster - Van der Voort - 0:3 (2. Runde)

(SERVICE: Hier zum kompletten Spielplan der Darts-WM 2019)