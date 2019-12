Mark McGeeney hat souverän die 2. Runde bei der Darts-WM 2020 (täglich LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) erreicht.

Der BDO-Vizeweltmeister von 2018 setzte sich gegen den Kanadier Matt Campbell mit 3:1 durch und sicherte sich damit ein Duell mit Ricky Evans. In der 3. Runde würde Weltmeister Michael van Gerwen warten.

"Gladiator" McGeeney dominierte die ersten beiden Sätze, anschließend entwickelte sich ein ausgeglichenes Match. Den dritten Durchgang sicherte sich Campbell, im vierten Satz machte McGeeney mit einem Matchdart auf die Doppel-20 den Sack zu.

Am Abend hat Raymond van Barneveld seinen ersten Auftritt bei der Darts-WM. Gegen den US-Amerikaner Darin Young muss ein Sieg her, sonst wäre die größe Karriere von "Barney" endgültig vorbei. (Hier zum Spielplan der Darts-WM 2020)

Das Match von Rob Cross, Weltmeister von 2018, beendet den zweiten Tag der Weltmeisterschaft.

Die Partien der Abendsession im Überblick (Best of 5 Legs):

1. Runde: Mark McGeeney vs. Matt Campbell 3:1

1. Runde: Jamie Hughes vs. Zoran Lerchbacher

1. Runde: Raymond van Barneveld vs. Darin Young

2. Runde: Rob Cross vs. Kim Huybrechts