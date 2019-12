Nach der kurzen Weihnachtspause geht es am Freitag im Ally Pally mit der Darts-WM weiter.

Im Mittelpunkt steht Fallon Sherrock, die Königin des Palasts. In der dritten Runde trifft sie auf ihren englischen Landsmann Chris Dobey und will ihr persönliches Wintermärchen weiter schreiben. Sherrock gilt bei den Buchmachern als Außenseiterin, beim Publikum im Ally Pally ist sie jedoch die klare Nummer eins.

Die Zuschauer feiern die Friseurin aus Milton Keynes und selbst Barry Hearn, der mächtige Vorsitzende der PDC, schwärmte: "Ihre Siege sind Weltnachrichten statt Sportnachrichten geworden. Das hat mich ein bisschen überrascht."

(Die Darts-WM 2020 im Alexandra Palace täglich LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

Sharrock selbst geht voller Selbstvertrauen in das Sechzehntelfinale: "Es gibt keinen Grund, warum ich es nicht kann", so die 25-Jährige.

Van Gerwen: "Was immer sie tut, ist mir egal"

In einer ganz anderen Position befindet sich Gerwyn Price. Der "Bad Boy des Darts" gehört zu den großen Favoriten dieses Turniers und hatte in der zweiten Runde mit Ian White eine schwere Aufgabe zu bewältigen.

In einem extrem ausgeglichenen Duell zwischen der Nummer 16 und 17 der Weltrangliste behielt Price die Oberhand. Im Sechzehntelfinale bekommt es der Waliser mit John Henderson zu tun. Der Schotte befindet sich in der PDC Order of Merit auf Rang 20.

Erster Anwärter auf den Titel bleibt Seriensieger Michael van Gerwen. Der Niederländer steht bereits im Achtelfinale. Das Duell mit dem Engländer Stephen Bunting gilt als Höhepunkt der Abendsession.

Was am Rande seines Spiels geschieht, interessiert "Mighty Mike" wenig - selbst wenn eine Frau den Ally Pally zum Beben bringt. "Ich bin hier, um die WM zu gewinnen, und was auch immer sie tut, ist mir eigentlich egal", sagte MvG.

So können Sie die Darts-WM 2020 LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1, YouTube und DAZN

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App

Die Spiele vom Montag in der Übersicht

Nachmittagssession ab 13.30 Uhr:

Sechzehntelfinale: Simon Whitlock vs. Mervyn King

Sechzehntelfinale: Daryl Gurney vs. Glen Durrant

Sechzehntelfinale: Fallon Sherrock vs. Chris Dobey

Abendsession ab 20 Uhr:

Sechzehntelfinale: Gerwyn Price vs. John Henderson

Achtelfinale: Gary Anderson vs. Nathan Aspinall

Achtelfinale: Michael van Gerwen vs. Stephen Bunting