Die Sensation bleibt aus!

Nico Kurz verpasst gegen Luke Humphries den historischen Einzug ins Achtelfinale.

SPORT1 STARTER PAKET – Dartscheibe, Pfeile & Zubehör. Jetzt günstig im Set erhältlich – HIER SICHERN | ANZEIGE

Anzeige

Der 22-Jährige, der nach den Niederlagen von Gabriel Clemens und Max Hopp der einzig verbliebene Deutsche im Teilnehmerfeld war, lieferte der Nummer 46 der Weltrangliste einen engen Fight, den er aber am Ende mit 2:4-Sätzen verlor.

Im Achtelfinale trifft Humphries nun auf den Belgier Kim Huybrechts. (Spielplan und aller Ergebnisse der Darts-WM 202

Die Spiele vom Montag in der Übersicht

Nachmittagsession ab 13.30 Uhr:

3. Runde: Nico Kurz vs. Luke Humphries 2:4

3. Runde: Adrian Lewis vs. Darren Webster

3. Runde: Luke Woodhouse vs. Dimitri van den Bergh

Abendsession ab 20 Uhr:

3. Runde: Dave Chisnall vs. Jeffrey de Zwaan

3. Runde: Gary Anderson vs. Ryan Searle

3. Runde: Peter Wright vs. Seigo Asada