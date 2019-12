Nathan Aspinall hat seinen großen Erfolg aus dem Vorjahr wiederholt und ist erneut ins Halbfinale der Darts-WM eingezogen. (Darts-WM 2020 LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und LIVETICKER)

Der Engländer bezwang im ersten Viertelfinale im Alexandra Palace Dimitri Van den Bergh mit 5:3 in Sätzen. In der Vorschlussrunde bekommt es "The Asp" am Montagabend mit Michael van Gerwen oder Darius Labanauskas zu tun.

In einer weitgehend einseitigen Partie erwischte Van den Bergh den besseren Start. Aspinall traf in der Anfangsphase nur einen seiner ersten elf Versuche auf die Doppelfelder. Das nutzte der Belgier eiskalt aus und gewann den ersten Durchgang mit 3:0.

Aspinall scort besser als Van den Bergh

Danach traf Aspinall, der fast über das gesamte Match hinweg die besseren Scores erzielte, auch die Felder im äußeren Ring des Boards und holte vier Sätze in Folge.

Mit zwei Durchgängen zum 3:4 hielt der "Dreammaker" seine Hoffnungen noch einmal kurz am Leben, ehe Aspinall den Sack im achten Satz zumachte.

Für seinen Triumph reichte ihm ein Drei-Dart-Average von 95,31 Punkten und eine Doppelquote von 36,73 Prozent. Van den Bergh kam auf 91,12 Punkte und 36,96 Prozent Finish-Quote.

2019 war der 28-Jährige im Halbfinale an Michael Smith gescheitert. Damals war sein Stern aufgegangen.

(Spielplan und alle Ergebnisse der Darts-WM 2020)

Alle Viertelfinals Überblick:

Nachmittagssession:

Nathan Aspinall - Dimitri Van den Bergh 5:3

Luke Humphries - Peter Wright

Abendsession:

Michael van Gerwen - Darius Labanauskas

Glen Durrant - Gerwyn Price

