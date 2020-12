Am Montag steht aus deutscher Sicht das Highlight der bisherigen Darts-WM auf dem Programm. Zum Abschluss der Abendsession trifft Gabriel Clemens auf Nico Kurz. Es ist das erste deutsche Duell der WM-Geschichte. (Darts-WM von 15. Dezember bis 3. Januar LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und LIVETICKER)

Clemens ist als 31. der Order of Merit gesetzt. Der "German Giant" spielt ein starkes Jahr und geht als Favorit an die Scheibe. Gegner Kurz bezwang in der ersten Runde Andy Hamilton aus England mit 3:1.

Darts-WM: Bad Boy Price steigt ins Turnier

Mit dem Waliser Gerwyn Price steigt ein weiterer großer Favorit in das Turnier ein. Der Bad Boy will endlich zum ersten Mal die WM-Trophäe in die Höhe stemmen. (Spielplan und Ergebnisse der Darts-WM 2021)

Doch gegen Landsmann Jamie Lewis, immerhin Halbfinalist von 2018, steht keine einfache Aufgabe bevor. Wenn der Weltranglistendritte seine beste Leistung nicht abrufen kann, ist eine Überraschung durchaus möglich.

Im Gegensatz zu Price absolvierte Lewis bereits ein Spiel. Der 29-Jährige setzte sich in der ersten Runde gegen Luke Woodhouse mit 3:2 durch.

Zuvor bekommt es Ian White mit Kim Huybrechts zu tun. Der Engländer enttäuschte in den vergangenen Jahren im Ally Pally. Mehr als die 2. Runde war für den 50-Jährigten seit 2018 nicht drin.

Huybrechts stand im Vorjahr dagegen im Achtelfinale. Mit dem Chinesen Di Zhuang hatte der Belgier in der ersten Runde keine Probleme.

Außerdem trifft Krzysztof Ratajski im ersten Duell der Abendsession auf Ryan Joyce.

Die Partien der Darts-WM 2021 am Montag:

Abendsession ab 19 Uhr

2. Runde

Krzysztof Ratajski (Polen) - Ryan Joyce (England)

Ian White (England) - Kim Huybrechts (Belgien)

Gerwyn Price (Wales) - Jamie Lewis (Wales)

Gabriel Clemens (Deutschland) - Nico Kurz (Deutschland)

So können Sie die Darts-WM am Montag LIVE verfolgen:

TV: Alle Partien der Darts-WM gibt es im Free-TV bei SPORT1

Livestream: Auf SPORT1.de & auf Youtube, DAZN

Live-Ticker: Alle Spiele der Darts-WM im Liveticker