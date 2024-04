"Finden es albern": Neuer Star des FC Bayern reagiert gelassen auf Hype

Beim FC Bayern steigt die Vorfreude auf Supertalent Nestory Irankunda. Der gebürtige Tansanier , momentan noch in Diensten des australischen Klubs Adelaide United, stößt im Juli zum Rekordmeister, nachdem die Münchner den 18-Jährigen im November - trotz großer internationaler Konkurrenz - verpflichtet hatten .

Am Dienstag wurde Irankunda als erster Profi der australischen A-League für das All-Star-Spiel gegen Newcastle United am 24. Mai in Melbourne nominiert. Bei der Vorstellung des Trikots für das Spiel im Marvel Stadium, wurde das vielversprechende Talent auch zum FC Bayern befragt.