Michael van Gerwen befindet sich in der Darts Premier League (JETZT im LIVESTREAM auf SPORT1.de und in der SPORT1 App) weiter auf Kurs Titelverteidigung. Der Weltranglistenerste setzte sich bei den Playoffs in London im Halbfinale gegen Daryl Gurney mit 10:7 durch.

Der Niederländer spielte mit 96,48 Punkten pro Aufnahme jedoch nicht an seiner Leistungsgrenze. Gurney konnte die Partie lange spannend gestalten, ging sogar mit 6:5 durch das erste Break der Partie in Führung. (Service: Spielplan und Statistiken zu allen Spielen)

Danach legte MvG jedoch einen Gang zu und zog mit dem dritten Matchdart zum siebten Mal in Folge ins Endspiel der Königsklasse des Darts ein.

Cross fordert Wade im Halbfinale

"Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich könnte viel besser spielen", sagte van Gerwen nach der Partie im Interview bei Sky UK.

Die Hauptrunde hatte der aktuelle Weltmeister als Erster abgeschlossen. Gurney qualifzierte sich als Vierter erstmals für die Playoffs. (Service: Die Tabelle der Darts Premier League)

Im zweiten Halbfinale stehen sich James Wade und Rob Cross im englischen Duell gegenüber. Das Finale findet im Anschluss statt.

Die Ergebnisse der Playoffs im Überblick

Halbfinale:

Michael van Gerwen - Daryl Gurney 10:7

Rob Cross - James Wade (21.15 Uhr)

Finale:

Van Gerwen - Cross/Wade (22.15 Uhr)