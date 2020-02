Peter Wright hat am 3. Spieltag der unibet Premier League den ersten Sieg gefeiert.

Im Weltmeisterduell setzte sich der aktuelle Champion mit 7:5 gegen den Titelträger von 2018, Rob Cross.

Vor allem in der Anfangsphase zeigte "Snakebite" weltmeisterliches Darts. Im Schnelldurchgang gewann er die ersten drei Legs, sein Drei-Darts-Average lag zu diesem Zeitpunkt bei über 116 Punkten.

Mit seinem höchsten Check-Out von 127 Punkten brachte sich Cross aber wieder zurück ins Spiel. Mit seinem ersten Break verkürzte er auf 2:3. Wright fand jedoch schnell wieder in die Spur, führte 5:2 und dann 6:3 - gewonnen war die Partie für den Schotten aber noch lange nicht.

Cross kam auf 5:6 heran und hatte bei eigenem Anwurf plötzlich die Chance auf ein Unentschieden. Diese konnte er aber nicht, mit seinem dritten Break des Abends sicherte sich Wright die zwei Punkte.

Format mit neun Challengern

Die 16. Auflage der Premier League wird vom 6. Februar bis 21. Mai an insgesamt 16 Spielorten ausgetragen.

Es gibt neun feste Teilnehmer und neun "Challenger", die das Feld für die jeweils fünf Matches pro Spieltag komplettieren.

Gespielt wird Jeder-gegen-Jeden im Modus Best-of-12-Legs. So sind auch Unentschieden möglich. Nach dem 9. Spieltag scheidet der Tabellenletzte aus. Die verbleibenden Acht ermitteln an sieben weiteren Spieltagen die vier Halbfinalisten für die Playoffs (21. Mai) in London.

Titelverteidiger ist die aktuelle Nummer eins der Weltrangliste, van Gerwen. SPORT1 überträgt die Liga der Darts-Superstars LIVE im TV.

Der 3. Spieltag im Überblick:

Peter Wright - Rob Cross 7:5

Jonny Clayton - Michael Smith

Michael van Gerwen - Nathan Aspinall

Daryl Gurney - Gerwyn Price

Gary Anderson - Glenn Durrant