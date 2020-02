Michael Smith hat am 4. Spieltag der unibet Darts Premier League für DAS Highlight schlechthin gesorgt!

Der "Bully Boy" warf im dritten Match des Abends im irischen Dublin in seinem Match gegen Daryl Gurney einen 9-Darter - und beendete damit eine lange Durststrecke.

Denn seit Adrian Lewis am 13. April 2017 - also vor fast drei Jahren - war dies in der Premier League keinem Spieler mehr gelungen.

Anzeige

Die ersten sieben der neun perfekten Darts landeten jeweils in der Triple-20, danach entschied sich Smith für die Triple-19 und die Doppel-12.

Am Ende gewann der 29-Jährige das Match mit 7:5 und feierte seinen zweiten Sieg in dieser Premier-League-Saison, während "Super Chin" noch immer ohne Erfolgserlebnis am Ende der Tabelle steht. (Tabelle der Premier League Darts)

DAZN gratis testen und Sport-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Anderson glänzt mit High-Finishes

Zuvor hatte Superstar Gary Anderson das "Duell der Weltmeister" für sich entschieden.

Gegen Rob Cross, dem Champion von 2018, setzte sich der "Flying Scotsman" (Titelgewinner von 2015 und 2016) mit 7:5 durch.

Der Schotte glänzte mit zwei High-Finishes von 106 und 109 Punkten, kam am Ende auf einen Average von über 98 Zählern bei einer Doppelquote von rund 32 Prozent.

Gegner "Voltage" konnte bis zum 4:4 mithalten, rettete danach allerdings nur noch ein Leg ins Ziel - dafür aber mit einem sehenswerten Bullseye-Finish!

Aspinall stürzt Durrant vom Thron

Den Abend im irischen Dublin hatten die beiden Turnier-Debütanten Glen Durrant und Nathan Aspinall eröffnet.

Das rein englische Duell ging über die volle Distanz von 12 Legs - und der "Duzza" musste im Anschluss des Matches seine Tabellenführung abgeben. (Tabelle der Premier League Darts)

Gegen den über 20 Jahre jüngeren Aspinall musste sich Durrant, der in der PDC erst seine zweite Saison bestreitet, trotz starkem Beginn und einem 144er-Finish mit 5:7 geschlagen geben - seine erste Niederlage in der Premier League.

Zuvor hatte er lediglich gegen Challengerin Fallon Sherrock am 2. Spieltag beim 6:6-Unentschieden Punkte abgegeben. (Spielplan/Ergebnisse der Premier League Darts)

Für Aspinall war es dagegen der dritte Sieg im vierten Match, er übernimmt mit sechs Zählern (zumindest vorübergehend) die Tabellenspitze.

SPORT1 STARTER PAKET – Dartscheibe, Pfeile & Zubehör. Jetzt günstig im Set erhältlich – HIER SICHERN | ANZEIGE

Contender-Format mit Sherrock

Die 16. Auflage der Premier League wird vom 6. Februar bis 21. Mai an insgesamt 16 Spielorten ausgetragen.

Es gibt neun feste Teilnehmer und neun "Challenger", die das Feld für die jeweils fünf Matches pro Spieltag komplettieren. Einer dieser neun Herausforderer ist Shooting-Star Fallon Sherrock, die in Nottingham am 2. Spieltag ein Unentschieden gegen Durrant holte.

Gespielt wird Jeder-gegen-Jeden im Modus Best-of-12-Legs. So sind auch Unentschieden möglich. Nach dem 9. Spieltag scheidet der Tabellenletzte aus. Die verbleibenden Acht ermitteln an sieben weiteren Spieltagen die vier Halbfinalisten für die Playoffs (21. Mai) in London.

Titelverteidiger ist die aktuelle Nummer eins der Weltrangliste, van Gerwen. SPORT1 überträgt die Liga der Darts-Superstars LIVE im TV.

Bildergalerie Die Stars der Premier League Darts 2020 21 Bilder

Ergebnisse des 4. Spieltags:

27. Februar in Dublin (Challenger: William O'Connor)

Glen Durrant vs Nathan Aspinall 5:7

Rob Cross vs Gary Anderson 5:7

Daryl Gurney vs Michael Smith 5:7

William O'Connor vs Michael van Gerwen

Gerwyn Price vs Peter Wright

Der 5. Spieltag im Überblick:

5. März in (Challenger: Luke Humphries)

Rob Cross vs Daryl Gurney

Gerwyn Price vs Glen Durrant

Nathan Aspinall vs Peter Wright

Gary Anderson vs Luke Humphries

Michael Smith vs Michael van Gerwen