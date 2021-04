Endlich wieder Königsklassenzeit im Darts: Die Elite der Pfeilewerfer ist gleich mit einer Überraschung in den 1. Spieltag der Unibet Premier League of Darts in Milton Keynes gestartet.

Der Titelverteidiger Glen Durrant musste sich Nathan Aspinall im ersten Spiel des Abends klar mit 3:7 geschlagen geben.

Alle Spieltage der Unibet Premier League of Darts LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und im LIVETICKER

Anzeige

Aspinall startete stark in die Partie und ging mit zwei Breaks frühzeitig mit 3:1 in Führung. (Spielplan und Ergebnisse der Darts Premier League)

"Duzza" setzte erst im sechsten Leg das erste richtige Ausrufezeichen und sorgte für seine erste Höchstpunktzahl. Die Antwort seines Konkurrenten erfolgte prompt: "The Asp" setzte mit insgesamt zwei 180ern sogar noch einen drauf, das Leg schnappte sich dennoch der Titelverteidiger zum 2:4.

Aspinall sorgt für Überraschung

Beim Zwischenstand von 3:6 war Durrant einmal mehr darauf angewiesen, seine berühmten Comeback-Qualitäten ans Oche zu zaubern. Allerdings ohne Erfolg: Mit seinem vierten Break sicherte sich Aspinall bereits im zehnten von zwölf möglichen Legs den Sieg.

Auch in den Statistiken spiegelte sich Aspinalls Dominanz wider: Mit 98.09 spielte der 29-Jährige den klar besseren Average. Der Sieger des vergangenen Jahres kam im Durchschnitt auf lediglich 86.92 Punkte pro Aufnahme.

SPORT1 Akademie - Werde mit Raymond van Barneveld zum Darts-Star | ANZEIGE

Auch bei der Checkout-Quote hatte Aspinall die Nase vorn und traf 46,15 Prozent seiner Versuche auf die Doppel, während Durrant nur bei 42,86 Prozent der Würfe erfolgreich war. Aspinall überzeugte zudem mit fünf 180ern, seinem Gegner gelang nur einmal die höchste Punktzahl.

Die Ergebnisse des 1. Spieltags im Überblick:

Nathan Aspinall - Glen Durrant 7:3

Rob Cross - José de Sousa

Peter Wright - Jonny Clayton

James Wade - Gary Anderson

Michael van Gerwen - Dimitri Van den Bergh