Bärenstarke Performance von Michael van Gerwen!

Am dritten Abend der Unibet Premier League of Darts in Milton Keynes hat MvG mit einer souveränen Leistung ein Ausrufezeichen gesetzt. Im Duell der Weltmeister setzte sich Mighty Mike mit 7:3 gegen Rob Cross durch und glänzte mit einem Average von fast 108.

Für van Gerwen war es der zweite Sieg am dritten Tag. Während der Partie zeigte der Niederländer hochklassiges Darts und verpasste im letzten Leg sogar einen Neun-Darter zum Matchgewinn. Nach sechs perfekten Darts leistete er sich einen Fehler. (Spielplan und Ergebnisse der Darts Premier League)

"Ich muss sicherstellen, dass ich Druck auf sie ausübe, damit meine Gegner anfangen die Felder zu verfehlen. Ich fange langsam damit an. Es dauert natürlich seine Zeit, aber es es gut für mein Selbstvertrauen", erklärte van Gerwen bei Sky Sports.

In der Tabelle liegt der 31-Jährige aktuell souverän an der Spitze.

Dreammaker demütigt Durrant

Eine Demütigung erlebte derweil Glen Durrant. Der noch amtierende Premier-League-Champion kassierte gegen Dimitri Van den Bergh einen Whitewash. Der Dreammaker zeigte sich nach seinem triumphalen Sieg über das Abschneiden seines Gegners entsetzt.

"Es tut mir weh, wenn ich sehe, wie er aktuell spielt. Ich hoffe, dass sich seine Einstellung ändert. Ich glaube so sehr an ihn", so Van den Bergh.

Die Ergebnisse des 3. Spieltags im Überblick:

Rob Cross - Michael van Gerwen 3:7

Glen Durrant - Dimitri Van den Bergh 0:7

Peter Wright - Gary Anderson

Nathan Aspinall - James Wade

Jose de Sousa - Jonny Clayton