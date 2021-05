Nach der Judgement Night geht es für die Darts-Elite wieder in der Unibet Premier League of Darts weiter! (alle Spieltage der Unibet Premier League of Darts 2021 LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und im LIVETICKER)

Jonny Clayton startete direkt mit einem Sieg. Der Waliser setzte sich in einem spannenden Match gegen Nachrücker James Wade mit 8:5 durch. Und das, obwohl "The Machine" den deutlich besseren Start in die Partie erwischte und schnell mit 3:1 in Führung ging.

In der Folge fand aber auch Clayton zu seiner Form und ging beim 4:3 erstmals in Führung. Es entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe, mit drei gewonnenen Legs in Folge machte "The Ferret" den Sieg jedoch perfekt.

"Ich bin richtig glücklich. Ich wusste, was ich zu tun habe. Ich wollte einfach gut spielen. Das ist ein guter Start", erklärte Clayton nach dem Spiel bei Sky Sports.

Die Ergebnisse des 10. Spieltags im Überblick:

Jonny Clayton - James Wade 8:5

José de Sousa - Gary Anderson 8:3

Dimitri Van den Bergh - Michael van Gerwen

Peter Wright - Nathan Aspinall