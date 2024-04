Littler provoziert schon wieder und legt Wahnsinns-Abend hin

Der 13. Spieltag der Darts Premier League hatte noch gar nicht richtig begonnen, da sorgte Luke Littler schon für den ersten kleinen Aufreger des Tages. Als bekennender Fan von Manchester United deutete er vor dem Viertelfinale beim Walk-On an, wie denn das Merseyside Derby am Tag zuvor ausgegangen ist - nämlich 2:0 für Everton, was Liverpool einen herben Dämpfer im Titelrennen versetzte.